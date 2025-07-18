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    頻作秀考察 吳思瑤批：反對最混國會進行最長延會

    民進黨團幹事長吳思瑤受訪。（記者陳逸寬攝）

    民進黨團幹事長吳思瑤受訪。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/18 10:11

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院會今天預計處理民眾黨團提出延會至8月31日提案。民進黨團幹事長吳思瑤上午在立院受訪表示，對民眾黨而言，延會除了為涉案立委撐好、撐滿司法保護傘以外，也可以安排許多作秀考察，強調黨團反對史上最混的國會進行史上最長的延會。

    吳思瑤表示，民眾黨團提出首案議程為延會到8月底，這是史上最長的延會，也是史上最混的國會，不開會幹嘛延會？不犯法幹嘛延會？大家都知道延會是為了當司法保護傘，開好開滿，保護涉案立委們能夠逃避司法，躲好躲滿。

    吳思瑤舉例，民眾黨立委麥玉珍日前在考察罷免案的投票地點鬧很大的笑話，不斷地為難選務人員作秀、作亂，民眾黨團總召黃國昌也一再安排去新竹棒球場挖土，為自己人拉抬聲勢、為停職中的新竹市長高虹安救罷免案。

    吳思瑤說，現在的延會對民眾黨而言，除了為掩護涉案立委可以撐好撐滿司法保護傘以外，也讓民眾黨可以安排作秀考察，把各部會官員當作秀道具、背板。她強調，黨團反對史上最混的國會不應進行史上最長的延會。

    對於民眾黨團提出刑法286條兒虐加重的議案，吳思瑤表示，該議案還未經立法院長韓國瑜召集的朝野協商，質疑修法刑度在法界仍有疑義，勿一再民粹修法，民進黨團主張先確保程序正義，韓國瑜應針對虐待相關修法進行朝野協商，不要只會表決，否則立法院就改叫「表決院」。

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