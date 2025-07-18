花蓮反罷免布條違規亂掛罷團具名檢舉 縣選委會：會用最快速度處理

花蓮縣選舉委員會強調會盡快分案處理。（記者花孟璟攝）

2025/07/18 14:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮多個罷免民團今集結向花蓮縣選委會遞檢舉函，以被罷免人傅崐萁及其團隊亂掛布條，違反選罷法、選舉廣告物懸掛規定提檢舉。罷傅領銜人李美玲批評，國民黨連旗子都亂掛，影響到道路安全，他聽到國民黨回應是罷團造謠，不願正視面對，「國民黨真的要加油了」。

花蓮縣選委會收到檢舉後表示，罷免投票日將近，會在最快時間內分案處理，並由選監人員現勘確認後並開會後，將依法做出裁罰、函覆檢舉人。

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包括微光花蓮領銜人李美玲、台灣東社、曙光花蓮及葉春蓮葉霸老師等，上午前往花蓮縣選委會遞檢舉函，檢舉被罷免人傅崐萁及其團隊違反公職人員選舉罷免法、花蓮縣公職人員選舉競選廣告物使用管理規則，要求縣選委會依法處理裁罰！

李美玲說，選舉罷免布條廣告物懸掛地點，縣府已經在本月8日公告「第11屆立法委員（花蓮縣選舉區）傅崐萁罷免案」花蓮縣轄區內道路、橋樑、公園、機關（構）、學校或其他公共設施及其用地得懸掛或豎立競選廣告物之地點，並有地點一覽表，但傅崐萁及國民黨財力雄厚，不僅道路掛好掛滿、高度也有違規，影響公眾在道路上行車安全！

李美玲說，目前所知國民黨對於違規旗幟的回應卻只有一句「公民團體造謠」，不願面對錯誤違法的行為，就如同昨天傅崐萁在罷免公辦說明會上，不願意聽公民團體意見，因此公民必須用投罷免同意票來表達心聲！

台灣東社社長吳建銘也說，依照8日的縣政府公告，旗幟距離地面須2公尺以上，目的是避免用路人、騎腳踏車、騎機車民眾被布條旗子打到，就會影響視線造成立即危險，特別是夜間及雨天更不安全，但這兩天接獲民眾陳情，從花蓮市、吉安、壽豐等都有低於地面一公尺的布條懸掛，但國民黨卻不採取補救措施，「罷團只好請公權力來執行，確保我們花蓮人的安全」！

花蓮罷免民團集結在花蓮縣選舉委員會前說明，國民黨不願改善旗幟違規「那就讓公權力來做」。（記者花孟璟攝）

反罷免布條到處掛，高度又不足。（微光花蓮提供）

七腳川溪堤防道路上幾乎每根電線桿都有罷免布條，欄杆上也掛了密集布條，但高度都不符規定。（微光花蓮提供）

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