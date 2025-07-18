質疑「縣政說明會」變反罷宣講！台東罷團提告饒慶鈴及秘書洪威光

台東罷團領銜人洪銓政按鈴提告。（記者劉人瑋攝）

2025/07/18 10:26

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東罷團「挫賓行動」總部質疑台東縣長饒慶鈴及縣長秘書洪威光以舉辦「縣政說明會」名義，實為被罷免人黃建賓的反罷免宣講會，挫賓領銜人洪銓政今早9時前往台東地檢署按鈴申告縣長饒慶鈴與縣長秘書洪威光等人，涉犯公職人員選舉罷免法等案件。

洪銓政表示，已知舉行至少19場以「縣政說明會」之名召開反罷免會議，目前縣府是推給洪威光個人所為，但一個秘書哪敢以縣府資源舉行活動？一定是以縣府資源為之，幾乎每場都可見黃建賓，實為反罷免活動。

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訴狀指出，6月18日起，台東縣政府轄下之「縣長秘書團」共19場「縣政說明會」，實則濫用公帑及縣府資源，不僅於現場擺放旗幟、派發物資並進行口頭勸說，大肆散布「投不同意票」、「守護建賓」等政治性標語，甚至邀請國民黨黨部主委吳秀華、縣長饒慶鈴以及被罷免人黃建賓到場宣講，嚴重干預人民罷免自由。

洪銓政補充，黃早在娜路彎大酒店舉辦反罷免餐敘、為每人花了250元已違反選罷法和行政中立，當時已將相關事證交給民進黨中央處理，如今又再犯。而洪銓政說言的餐敘已由民進黨發言人吳崢告發，本週已有台東縣調查站通知多人到案說明。

縣府日前對此活動回應，活動均為黃建賓立委服務團隊舉行，洪威光則是誤植為「縣政說明會」。

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