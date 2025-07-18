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    潘孟安今率大法官被提名人拜會民進黨團盼獲共同支持

    總統府秘書長潘孟安（左）今天上午9時許陪同司法院正副院長、大法官被提名人赴立法院拜會民進黨團（記者李文馨攝）

    總統府秘書長潘孟安（左）今天上午9時許陪同司法院正副院長、大法官被提名人赴立法院拜會民進黨團（記者李文馨攝）

    2025/07/18 09:50

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院定於25日院會行使同意權案記名投票表決，總統府秘書長潘孟安繼今（18日）上午9時許陪同司法院正副院長、大法官被提名人赴立法院拜會民進黨團。潘孟安會前受訪表示，希望得到黨團51位立委共同支持，讓大法官會議順利進行。

    潘孟安分別於6月27日、6月30日陪同大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜、國民黨黨團與民眾黨黨團，今天則拜會民進黨黨團，被提名人約9時10分入場，與會立委僅拍手致意，約5分鐘後即離場。

    潘會前受訪表示，照慣例在這個會期分別拜訪國民黨團、民眾黨團，今天順應民進黨團的時間，陪同司法院正副院長跟大法官被提名人拜訪黨團，他感謝黨團總召柯建銘安排，希望得到黨團51位立委共同支持，讓大法官會議順利進行、獲得支持、全速通過（人事）。

    總統去年8月提名大法官人選全數遭立院否決，今年3月公布另7位大法官被提名人。司法院院長被提名人為蔡秋明、副院長被提名人為最高法院法官蘇素娥，另5位大法官人選為政治大學法學院特聘教授詹鎮榮、台灣高檢署主任檢察官林麗瑩、中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台北大學法律系教授陳慈陽。

    總統府秘書長潘孟安今天上午9時許陪同司法院正副院長、大法官被提名人赴立法院拜會民進黨團（記者李文馨攝）

    總統府秘書長潘孟安今天上午9時許陪同司法院正副院長、大法官被提名人赴立法院拜會民進黨團（記者李文馨攝）

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