多名藍委疑似選舉公報夾反罷文宣 吳靜怡籲民眾應向地檢署檢舉

桃園、花蓮先後傳出有選舉公報夾帶反罷免文宣投遞狀況，新北市議員鄭宇恩表示，八里區埤頭里選民陳情收到選舉公報夾帶藍委洪孟楷反罷免文宣。（鄭宇恩辦公室提供）

2025/07/18 10:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕首波大罷免7月26日投票，近日卻爆出國民黨多名被罷免立委疑似在選舉公報夾反罷文宣，對此媒體人吳靜怡表示，全國各地出現「選舉公報夾反罷文宣」公務人員介選就是違法，民眾應該全面向地檢署檢舉。

吳靜怡在臉書PO文表示，桃園、新北、花蓮等地方民眾，陸續發現信箱中出現選舉公報夾反罷文宣的狀況，有人說里長自發性夾報發反罷免文宣沒有犯法，錯！不只違反行政中立，更違反選罷法，而魯明哲委員為什麼可以有里長辦公室監視器？是因為有報警所以即時調閱到，還是沒有報警的情況下便能私自取得？立委的公權力並不包含即時調閱行政單位辦公室監視器畫面權限，不是凡事找網軍推給王義川就沒事，檢調只要查出誰把文宣送過去、誰綁上了橡皮筋、誰允許里鄰長這麼幹，總之，請不要隨意湮滅證據，不然串證之嫌恐被羈押。

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吳靜怡指出，建議立委們，要自清就請馬上報警或是請檢調辦理，不要找網軍側翼反而越抹越黑，還有，上次台中廖偉翔報警發黑函的事情，怎麼沒下文了？有攝影畫面然後呢？

吳靜怡直言，各位里長們，您的薪水是服務人民應得的，不要為了立法委員或是貪圖小利而被法辦！

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