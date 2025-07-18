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    首頁　>　政治

    李宇翔控新北市府秘書長動員專業公會參加反罷晚會 市府駁斥子虛烏有

    新北市議員李宇翔今（18）日指控，建築師向他陳情，市府副秘書長邱敬斌疑似動員市府合作的專業公會，公會群組要求「自願」參加719活動。（李宇翔提供）

    新北市議員李宇翔今（18）日指控，建築師向他陳情，市府副秘書長邱敬斌疑似動員市府合作的專業公會，公會群組要求「自願」參加719活動。（李宇翔提供）

    2025/07/18 09:48

    〔記者黃子暘／新北報導〕24件國民黨籍立委罷免案投票將在7月26日舉行，國民黨將在19日於新北市板橋區板橋第一運動場舉行反罷造勢晚會，新北市議員李宇翔今（18）日指控，建築師向他陳情，市府副秘書長邱敬斌疑似動員市府合作的專業公會，公會群組要求「自願」參加719活動；對此新北市府駁斥此非事實，也表示若有證據歡迎檢舉提告。

    新北市府說，李宇翔提出的指控是子虛烏有、造謠，「純屬有心人士惡意的個人聯想」，如果有證據，歡迎檢舉提告。

    李宇翔指控，市府疑似動員專業公會，公會要求「自願」參加活動，同時還要求每組要派三名組員參加，「顯示根本非自願，變相給壓力」，他認為這些建築師、土木技師等專業人員平日負責協助審查市民申請案，應保持專業中立，卻淪為政治動員工具，而且動員訊息來自公會根本沒有設立的「秘書長」，他認為所指即是邱敬斌。

    李宇翔說，邱敬斌現職是市府秘書長，身兼新北選舉委員會主委，若以秘書長身份「指揮公會協助政治動員」屬實，已破壞行政中立，他呼籲侯友宜說明邱敬斌此舉是否獲侯授權，還是擅自行事？

    李宇翔批評，若此事屬實，邱敬斌應為嚴重違反行政不中立的行為負責，立即道歉下台。

    新北市議員李宇翔今（18）日指控，建築師向他陳情，市府副秘書長邱敬斌疑似動員市府合作的專業公會，公會群組要求「自願」參加719活動。（李宇翔提供）

    新北市議員李宇翔今（18）日指控，建築師向他陳情，市府副秘書長邱敬斌疑似動員市府合作的專業公會，公會群組要求「自願」參加719活動。（李宇翔提供）

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