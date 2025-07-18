為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    普發1萬沒了？ 吳靜怡：國民黨蓄意製造的騙局

    立法院會11日三讀通過因應美國對等關稅的特別條例要普發現金一萬元，國民黨立委羅明才當場在議場「點鈔」。（資料照）

    立法院會11日三讀通過因應美國對等關稅的特別條例要普發現金一萬元，國民黨立委羅明才當場在議場「點鈔」。（資料照）

    2025/07/18 10:13

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將於7月26日登場，國民黨立委傅崐萁16日在公辦電視罷免說明會上稱，若大罷免成功，立法院通過的普發現金1萬元、全民5天國定假日都會被沒收。對此，媒體人吳靜怡表示，普發現金就是假議題，彷彿就是國民黨蓄意製造的騙局。

    立法院日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，要求10月底前普發現金1萬元。行政院長卓榮泰強調，過去政院多次針對立院不合法、不合憲的多項法案、預算案有過救濟行為，「憲法賦予政院的憲政責任，我們會勇敢承擔起來。」他並批評在野立委，「不要當做法盲一樣規避法律條文。」

    吳靜怡在臉書PO文表示，普發現金一萬沒了？不，事實是你們被騙了！「騙了」跟「沒了」本質就是不一樣，就像是他從頭到尾根本不愛你一樣渣！因為這些立委從頭到尾根本沒有行政權限，無法決定是否要普發現金，明知道違憲硬是要幹，他們沒有編列預算的權力，更不負責撥款，他們只是在選前高喊口號、散播「要發現金」的印象，營造自己有能力「還稅於民」，好博取選票。難道這不是政策跳票？看起來就像是集體詐欺選民的政治犯罪

    吳靜怡直言，普發現金就是假議題，彷彿就是國民黨蓄意製造的騙局。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播