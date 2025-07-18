普發1萬沒了？ 吳靜怡：國民黨蓄意製造的騙局

立法院會11日三讀通過因應美國對等關稅的特別條例要普發現金一萬元，國民黨立委羅明才當場在議場「點鈔」。（資料照）

2025/07/18 10:13

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將於7月26日登場，國民黨立委傅崐萁16日在公辦電視罷免說明會上稱，若大罷免成功，立法院通過的普發現金1萬元、全民5天國定假日都會被沒收。對此，媒體人吳靜怡表示，普發現金就是假議題，彷彿就是國民黨蓄意製造的騙局。

立法院日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，要求10月底前普發現金1萬元。行政院長卓榮泰強調，過去政院多次針對立院不合法、不合憲的多項法案、預算案有過救濟行為，「憲法賦予政院的憲政責任，我們會勇敢承擔起來。」他並批評在野立委，「不要當做法盲一樣規避法律條文。」

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吳靜怡在臉書PO文表示，普發現金一萬沒了？不，事實是你們被騙了！「騙了」跟「沒了」本質就是不一樣，就像是他從頭到尾根本不愛你一樣渣！因為這些立委從頭到尾根本沒有行政權限，無法決定是否要普發現金，明知道違憲硬是要幹，他們沒有編列預算的權力，更不負責撥款，他們只是在選前高喊口號、散播「要發現金」的印象，營造自己有能力「還稅於民」，好博取選票。難道這不是政策跳票？看起來就像是集體詐欺選民的政治犯罪

吳靜怡直言，普發現金就是假議題，彷彿就是國民黨蓄意製造的騙局。

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