林國成硬佔空間還吼叫綠委影片曝光 陳培瑜還原過程

陳培瑜還原衝突過程指出，林國成非常霸道，硬要把民眾黨的海報占滿全部的空間，還把海報蓋在蹲在地上的她和林楚茵的身上。還大聲兇悍吼叫說不可以這樣做。（圖擷取自臉書）

2025/07/18 11:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委林國成、黃國昌今議場排隊遞案變更議場，與民進黨立委發生肢體衝突。民進黨立委陳培瑜還原衝突過程指出，林國成非常霸道，硬要把民眾黨的海報占滿全部的空間，還把海報蓋在蹲在地上的她和林楚茵的身上，並大聲兇悍吼叫，說我們不可以這樣做。

陳培瑜在臉書PO文表示，早上7點一到，她和林國成委員一起衝進議場，雙方手上都有各自需要佈置的海報內容，這是公共空間，尊重大家必須共用，因此她在進入議場之後第一時間從議場的右半邊開始準備佈置。她認為這樣一人一半剛剛好，但林國成非常霸道，硬要把民眾黨的海報占滿全部的空間，還把海報蓋在蹲在地上的她和林楚茵的身上，並大聲兇悍吼叫，說我們不可以這樣做。

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陳培瑜指出，等到她和楚茵從地上站起來之後，林國成還繼續對我們兩個吼叫，甚至對著五一戰隊其他委員大吼大叫！現在的民眾黨，除了法案要搞黑箱、預算要搞不透明之外，連公共空間都要全部霸佔了嗎？

陳培瑜直言，對了，他們今天還打算強行通過延會至8月31日的提案，藍白兩黨都已經不認真來開會了，秘書長周萬來還提醒大家要管控預算，但為了撐好司法的保護傘，她們依然選擇跟民意站在對立面，這樣的荒謬真的只能用大罷免來解決了。

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