指徐巧芯又被抓包違停 四叉貓：過戶換牌後繼續開

國民黨立委徐巧芯先前曾被爆，座車疑似違規開進單車道。網紅「四叉貓」劉宇昨深夜再發文，指該車雖過戶換車牌，但依然是由徐巧芯在繼續使用，且昨日又有民眾抓包，該輛車又再度違停。（圖擷自臉書）

2025/07/18 10:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯先前曾被爆，座車疑似違規開進台北市河濱單車道，該輛座車隨即辦理過戶換牌，被質疑作賊心虛。網紅「四叉貓」劉宇昨深夜再發文，指該車雖過戶換車牌，但依然是由徐巧芯在繼續使用，且昨日又有民眾抓包，該輛車又再度違停，引發網友諷刺「不違停就不會停車欸」。

四叉貓在臉書發文分享，今年3月底巧芯被他抓包，她那台闖入單車道的「LEXUS ES200」座車，是由賣她淘寶貨的廠商提供。在被抓包後，該廠商隔天「心虛」去辦過戶換車牌號碼。四叉貓並列出該車舊車牌號碼及換新的號碼。

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四叉貓表示，上次被他抓到，在過戶換車牌後，依然還是巧芯在繼續使用，然後巧芯昨天又被民眾抓到「又」違停了。他在留言處也PO出截圖顯示，有網友詢問為何先前座車要辦過戶，徐巧芯回應稱「不是我的車，我怎麼知道？可能人家覺得被騷擾很煩吧」。對此四叉貓也酸「徐巧芯說她不知道為什麼廠商的車子要辦過戶換車牌，但辦了過戶還是徐巧芯在搭這台車啊！」

對此網友紛紛諷刺「不知悔改」、「不違停就不會停車欸」、「她要不要改名叫徐薇婷」、「真的很愛這台車」，有網友更酸「居然有續集」。

有網友詢問為何先前座車要辦過戶，徐巧芯回應稱「不是我的車，我怎麼知道？可能人家覺得被騷擾很煩吧」。（圖擷自臉書）

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