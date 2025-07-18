藍白強推普發1萬 學者批違法亂紀、綁樁的發錢政策

立法院院會11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也發文強調，立法院沒有預算的編列權，只有刪減跟審查的權力。（資料照）

2025/07/18 15:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在野立委聯手通過賦予全民普發1萬元的特別條例，行政院長卓榮泰昨表示，此舉違憲且須舉債1014億元，引發外界批評。律師林智群對此發文諷刺，半年前藍白大砍預算，還宣稱債臺高築，如今卻又說政府很有錢；美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也發文強調，立法院沒有預算的編列權，只有刪減跟審查的權力，希望民眾可以跟親友宣導，為什麼台灣人不需要這種綁樁的發錢政策。

林智群在臉書發文分享今年1月的新聞，當時立法院三讀通過今年度中央政府總預算案，當時民眾黨團還稱，民進黨執政下，國債鐘警鈴大作，總預算步步高升，並指中央政府債務一年以上未償餘額已高達5兆8580億元，每個人平均背債25.2萬。

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林智群質疑，「半年前砍預算時，說政府債臺高築，現在要普發一萬，就說政府還很有錢」，並批「民眾黨胡說八道還真的超越藍綠」。

葉耀元也發文強調「立法院沒有預算的編列權，只有刪減跟審查的權力」，他表示「我之前就說過，普發一萬這個違法亂紀的立院法案是一個很棘手的東西。但為了台灣的下一代，為了我們的民主，我誠摯希望每一位台派的民眾都可以跟周遭的親朋好友（或還沒醒的人）宣導，為什麼台灣人不需要這種綁樁的發錢政策」。

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