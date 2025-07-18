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    傅崐萁稱罷免若成功普發1萬被沒收 黃帝穎：買空賣空吃相難看

    大罷免首波投票將於7月26日登場，國民黨立委傅崐萁16日在公辦電視罷免說明會上稱，若大罷免成功，立法院通過的普發現金一萬元、全民5天國家假日都會被沒收。（資料照）

    大罷免首波投票將於7月26日登場，國民黨立委傅崐萁16日在公辦電視罷免說明會上稱，若大罷免成功，立法院通過的普發現金一萬元、全民5天國家假日都會被沒收。（資料照）

    2025/07/18 09:18

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將於7月26日登場，國民黨立委傅崐萁16日在公辦電視罷免說明會上稱，若大罷免成功，立法院通過的普發現金一萬元、全民5天國定假日都會被沒收。對此律師黃帝穎發文批評，已有經濟犯罪前科的傅崐萁，違憲開出1萬元現金「空頭支票」，並諷刺傅果然擅長「買空賣空」、吃相難看。

    黃帝穎在臉書發文指出，傅崐萁在公辦電視罷免說明會聲稱如果大罷免成功，先前立法院通過的普發現金一萬元會被沒收。他質疑有犯罪前科的傅崐萁在花蓮的廣告更粗暴、更直接刊載「不同意罷免，全民普發現金1萬元」。

    黃帝穎強調，全球民主國家的國會，從來沒有國會違憲發現金的案例，因為普發現金涉及政府預算的通盤規劃、財政紀律及民生經濟，均由行政權決策，全球皆然，這是世界民主憲政最基本的「權力分立」，馬總統時代發消費券也不例外。

    黃帝穎也批評，傅崐萁獨步全球、違憲開出1萬元現金「空頭支票」，然後宣稱如果被罷免將沒收一萬元，擺明「買空賣空」，傅崐萁不愧是二大經濟犯罪經法院三審全判有罪定讞入獄的前科犯。

    黃帝穎也質疑，傅崐萁的二大經濟犯罪前科配合渲染若罷免將沒收一萬，完全證明國民黨不惜債留子孫強推普發一萬，只是為救罷免的權位私利，公然買空賣空、吃相難看。

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