雜草總是比人高！ 為何要罷高虹安 竹科媽媽全說了

竹科媽媽志工陳述，為何要站出來罷掉「學霸」高虹安。（照片取自市議員劉康彥臉書）

2025/07/17 23:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）26日投票，新竹市議員劉康彥與罷團推出「竹科媽媽」真實剖白系列故事，今晚主角是站路口宣傳雙罷的竹科媽媽志工的故事。

這名竹科媽媽志工的先生出自技職教育體系，為了家要加班熬夜出差工作，但總算週末抽空申請在職專班讀碩士，2022年聽到高虹安以「學霸」之姿到竹市參選市長且當選，但近3年，發現家附近公園及道路的雜草總是比人高，感嘆「學霸」高虹安只有學歷卻無能力，因此不再沉默，舉起牌子當志工站路口，號召大家站出來投同意罷免高虹安，因為新竹這座城市值得真正愛她的人，而不是貪污停職了，卻不做事的高虹安持續拖垮這座城市。

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這名竹科媽媽志工提到，高虹安2022年競選市長時，曾自豪「學霸」經歷：「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大的這個碩士的灌水⋯。」當時她聽到這段話，便覺得無語。高虹安因為生活條件好，也很幸運有能力拿取高學歷，但卻毫不留情用她的幸運，自詡為社會菁英，嘲笑學歷不及她的人。這是何等的傲慢和苛薄？

竹科媽媽提到曾跟鄰長反應，公園和步道的草實在太長了，蚊蟲孳生在草叢裡，小孩、老人家被咬的很慘。但鄰長無奈地說，都有跟里幹事反應，但等很久，市府好不容易發包，廠商推一下割草機就離開，沒有人管做得好不好，有做就好，讓人很無奈。如今站出來當同意罷免舉牌志工，只是希望換一個正常做事、真正了解新竹、能改善市井小民生活的市長？新竹市值得真正愛她的人。

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