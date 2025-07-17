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    罷免公報竟夾帶魯明哲反罷文宣 忠義里長還原始末：女鄰長夾的

    中壢區忠義里長說明，近70歲女鄰長接到朋友請託幫發魯明哲文宣，一時疏忽夾在罷免公報投遞社區信箱。（中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲 團隊提供）

    中壢區忠義里長說明，近70歲女鄰長接到朋友請託幫發魯明哲文宣，一時疏忽夾在罷免公報投遞社區信箱。（中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲 團隊提供）

    2025/07/17 23:50

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市罷免第三選區立委魯明哲「破蛋除魯」團隊今天接獲民眾通報，中壢區忠義里有鄰長在罷免公報夾帶魯明哲反罷免文宣，罷團直斥，這是公然踐踏民主程序，破壞選舉公平。忠義里長簡秋榮向記者說明，是1位近70歲鄰長婦人本來單純發罷免公報，後來接到朋友請託幫發魯明哲文宣，一時疏忽，她就夾在公報中，一起投遞社區信箱。

    簡秋榮說，他事先對罷免公報混雜反罷文宣投遞一事完全不知情，昨天中午12點叫各鄰長來里辦公處領罷免公報跟通知單，今早10點多突然接到中壢警分局電話，才知道這個情況。他馬上到社區，找分發的鄰長出來，詢問發現，是70歲鄰長婦人昨天下午4點多來領罷免公報，後來她接到朋友請託幫發魯明哲文宣，她一時疏忽就夾在罷免公報中，一起投到社區信箱，她今早6點多已全數收回發出去的反罷免文宣。

    魯明哲國會辦公室則說，中壢傳有罷免公報夾帶文宣一事，與魯明哲辦公室無關，但也呼籲，不管是反罷免或罷免團體，都應遵守相關法令，避免造成不必要的紛爭。

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