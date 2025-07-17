索馬利蘭「台灣大道」完工！ 展現台索珍貴友誼

我國駐索馬利蘭大使羅震華主持台灣大道紀念碑揭牌。（駐索馬利蘭代表處提供）

2025/07/17 23:03

〔記者黃靖媗／台北報導〕由台灣政府出資7成贊助、索馬利蘭自行設計興建的「台灣大道」（Taiwan Avenue）第一期工程，今（17）日在索馬利蘭首都哈爾格薩市長Abdikarim Ahmed Mooge及台灣駐索馬利蘭大使羅震華見證下，正式完工啟用。羅震華表示，「台灣大道」是台索珍貴友誼及夥伴關係的具體展現。

羅震華致詞強調，作為在非洲第一條以台灣命名的交通要道，「台灣大道」締造台灣與索馬利蘭中央、地方政府的三邊合作典範，更是台索兩國的珍貴友誼及夥伴關係的具體展現，「台灣大道」連接的不只是機場與城市，它還串起了索馬利蘭人與世界的連結。

請繼續往下閱讀...

市長Mooge則感謝台灣的大力支持，並請羅震華代表向台灣政府及人民轉達索馬利蘭的誠摯感謝，且盛讚「台灣大道」不只是一條馬路，更代表台索人民情感、互信及希望，期許台索關係日益茁壯，攜手邁向更繁榮的未來。

駐索馬利蘭代表處指出，台灣大道計畫最初由市長Mooge提出，目標在拓建連接索蘭艾佳爾（Egal）國際機場與市區的主要大道，並增建排水系統與人行道等現代化設施，我國政府經審慎評估後，決定贊助第一期工程約7成工程款，另3成由索方自行籌資，道路的設計與工程都由索方負責。哈爾格薩市議會並正式通過市府提案，將該條道路命名為「台灣大道」，未來我國旅客及商務人士造訪索馬利蘭，都將經過台灣大道進入市區，實地見證台索合作具體成果。

代表處表示，今年是台索關係5週年，台灣與索馬利蘭於2020年相互設處以來，雙邊關係與高層互動愈趨緊密，在農業、醫衛防疫、高等教育與獎學金、以及能礦探勘等領域，創造了許多豐碩成果，「台灣大道」的啟用，代表的不只是台索合作的新篇章，更是台灣與索馬利蘭雙邊情誼的堅定承諾。

我國駐索馬利蘭大使羅震華於台灣大道完工啟用典禮致詞。（駐索馬利蘭代表處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法