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    顏清標父92歲離世 顏寬恒發文思念阿公柱杖助選

    國民黨立委顏寬恒（左一）發文懷念爺爺顏懷（左二）。（擷取自顏寬恒臉書）

    國民黨立委顏寬恒（左一）發文懷念爺爺顏懷（左二）。（擷取自顏寬恒臉書）

    2025/07/17 23:02

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市大甲鎮瀾宮董事長顏清標的父親顏懷16日辭世，享耆壽92歲，顏懷孫子、國民黨立委顏寬恒發文說，前幾次選舉，阿公就算拄著拐杖、頂著烈日，也要在台下給我鼓勵，給我們湧泉般的支持，是我們家的頂天立地的支柱，「最疼我、最尊敬的阿公說再見了。」

    顏清標身邊親友表示，顏懷年邁加上中風及罹癌，今年4月住進光田醫院加護病房，親友前往探望，顏懷不太認得人，16日下午3點多被送回正義路老家，下午4時許在家中自然辭世，壽終正寢享壽92歲，家屬治喪期間謝絕採訪，感謝外界關心。

    顏寬恒今天以「緬懷阿公」發文表示，經過一夜沉澱，帶著萬分不捨心情，要向最疼我的阿公、我最尊敬的阿公說再見了。

    顏寬恒表示，阿公年輕時經營雜貨店，大清早就要下山去市場批貨，回來山上賣，日復一日，當時的埔子里，是沙鹿人口中所說的「山頂」，是資源、水源匱乏的地方，阿公一生樸實、堅毅，跟我的阿嬤一起白手起家，是我們家的頂天立地的支柱。

    顏寬恒提及，阿公是一個標準的「庄腳人」，他不善言詞，樸實憨厚又有一點可愛，只要下山批貨，就會「挾帶」一些小零食或是玩具，偷偷塞給我，而這幾年，阿公身體漸漸虛弱，前幾次選舉，阿公就算拄著拐杖、頂著烈日，也要在台下給我鼓勵，「即便他可能不知道幾號要選舉、不知道我的號次，但阿公用祂的方式，給我們湧泉般的支持。」

    最後，顏寬恒不捨表示，昨天，阿公安詳地離開了，我知道祂去了沒有病痛的地方，希望阿公一路好走，去到那裡，可以放下拐杖，騎著最愛的摩托車四處兜風，記得要戴安全帽喔！寬恒永遠懷念。

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