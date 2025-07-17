罷團批選舉公報夾帶魯明哲文宣 魯陣營公布監視器畫面：無中生有

魯明哲團隊出示明德里辦公室監視器畫面澄清，民進黨影射魯明哲違法，甚至抹黑桃園市政府選務行政不中立，全是無中生有。（取自「魯明哲」臉書）

2025/07/17 22:41

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃三「破蛋除魯」罷免立委魯明哲團隊今天接獲民眾通報，中壢區忠義里有鄰長在罷免選舉公報夾帶反罷免文宣；明德里則有鄰長堆疊公報與文宣。民進黨桃園議會黨團午間偕罷團痛批魯明哲縱容，魯陣營晚間出示明德里辦公室監視器畫面澄清說，民進黨影射魯明哲違法，甚至抹黑桃園市政府選務行政不中立，「全是無中生有、含沙射影。」

立委王義川今天在網路社群PO照片，顯示桃三的罷免選舉公報跟魯明哲反罷免文宣堆疊「綑作伙」，經了解，照片場地是中壢明德里辦公處。

請繼續往下閱讀...

明德里長陳朝福向記者說明，「混雜的選舉公報跟反罷文宣1張都沒發出去過。」他15日請1位鄰長到里辦公室幫忙分類罷免選舉公報以利分送鄰里，鄰長看到一旁擺著魯明哲反罷免文宣，可能想說就像一般夾報，一時把反罷文宣疊在公報上，就先回家倒垃圾，回來自知這樣放不妥，但期間被另一位鄰長拍照，傳給親戚。他當晚了解後，就告知鄰長不可放一起，當下請鄰長先發送選舉公報，改天另找工讀生發反罷免文宣。陳朝福說完，也提供監視器畫面給記者。

魯明哲國會辦公室以同樣的監視器畫面，整理擺拍過程到鄰長分發選舉公報的實際畫面，聲明「全程清楚可見，過程中沒有任何一份魯蛋文宣被夾帶其中。」魯明哲與市府無違反行政中立，任何操作、指控皆為無端抹黑與扭曲事實，請大家勿以訛傳訛。

破蛋除魯團隊回應，根據民眾爆料的忠義里影片，已拍到相關人士執行畫面，當事人也已收到選舉公報夾反罷免的文宣內容，並無造謠之說。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法