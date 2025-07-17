遭控里民辦公處布告欄貼反罷免文宣 徐巧芯回應了

罷團表示，有民眾提醒徐巧芯的反罷免文宣，竟張貼於里民辦公處布告欄。（圖取自剷除黑芯臉書）

2025/07/17 22:31

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」今天表示，收到民眾來訊提醒徐的「反投票罷免指南」文宣，張貼在里民辦公處的布告欄，指控台北市政府機關違反行政中立、踐踏罷免權。對此，徐巧芯回應絕非她個人及團隊所為，不要見到黑影就開槍，將報案調閱監視器並對行為人提告。

至於轄區的四育里長連圀堂受訪說，張貼地點不是辦公處，而是虎林街30巷1棟建物的大門，警方正在追查中。

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罷團怒批，徐巧芯的反罷免文宣，竟「公然張貼於里民辦公處的布告欄」，如此將公部門設施當作個人政治宣傳工具，「行政不中立已是國民黨與徐巧芯的日常操作了嗎？」市府機關成為特定政治人物的宣傳平台，市長蔣萬安難辭其咎，號召選民726以選票表達立場，守護民主、拒絕濫權，讓國民黨明白，「台灣人民徹底覺醒了！」

徐巧芯回應，罷團臉書張貼內容「絕對、絕對、絕對並非我以及我的團隊所為」，不要見到黑影就開槍、到處造謠生事，明天會委託助理向警方報案、調閱監視器，且對做這件事的人提告，務必讓此事水落石出，這才是面對問題正確的方式，而非在網路上不明不白暗示、指控他人。至於是否會一併提告罷團造謠，徐說目前不會，先看抓到誰再說。

連圀堂提到，有民眾致電1999投訴，區公所接獲通知聯繫里辦公處，已找到張貼位置並抽掉該份文宣，目前正在調閱監視器，找尋張貼的人，尚不知是誰所為。

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