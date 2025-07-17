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    罷羅「牽手護大安」7/18目標逾千人圍大安森林公園

    明天（18日）下午5點半起，「牽手護大安，大安挺台灣」從捷運大安森林公園站六號出口，面向信義路三段。（記者董冠怡攝）

    明天（18日）下午5點半起，「牽手護大安，大安挺台灣」從捷運大安森林公園站六號出口，面向信義路三段。（記者董冠怡攝）

    2025/07/17 21:44

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市「牽手護大安，大安挺台灣」牽手亮燈儀式、名人宣講和夏夜民主音樂會，明天（18日）下午5點半起，在信義路三段沿線及大安森林公園音樂台接力登場。罷免藍委羅智強的「大安強強滾」表示，報名人數截至目前統計，預估應有一千人以上與會，也可現場加入，透過野百合、太陽花、青鳥世代響應，展現台灣民主運動的薪火相傳。

    「大安強強滾」指出，週五晚上7點26分，將於信義路三段、大安森林公園沿線，舉行牽手儀式，用人民的身體與意志圍出一條民主防線，象徵凝聚罷免羅智強的決心，由於報名人數持續攀升，牽手範圍將進一步延伸，向新生南路二段及和平東路二段方向擴展，距離完成一圈大安森林公園，只差站滿建國南路二段，喊話民眾前來成為那「關鍵的一點點」。

    此外，「公民力量戰車接棒傳承儀式」由1990年的野百合世代領旗，依序交棒給2014年太陽花世代、2024年青鳥世代、2025年罷免團體，一代又一代傳承民主精神。

    活動告一段落後，群眾將移駕至音樂台，由多位民意代表、知識分子致詞宣講，包括罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」領銜人曹興誠；綠委吳思瑤、吳沛憶、黃捷；市議員苗博雅、王閔生、趙怡翔，以及學者周婉窈、教授陳月妙等人，並由知名藝人楊烈、流氓阿德、裝咖人、拍謝少年為夏夜民主音樂會帶來精采演出，暫定晚間9點45分結束。

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