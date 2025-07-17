台中大罷免宣講 民代：自己國家自己救 別讓台灣成第二個香港

民進黨市議員鄭功進今晚舉行大罷免宣講，呼籲民眾要顧好台灣，將親中舔共的不適任立委下架，讓國會恢復正常運作。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/17 21:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨市議員鄭功進今晚在南區福興宮舉辦罷免國民黨立委羅廷瑋的宣講，立委何欣純、醫師林恆立、議員黃守達等人呼籲民眾要顧好台灣，將親中舔共的不適任立委下架，而且要中市6席全部下架，一票都不能少，讓國會恢復正常運作。

鄭功進今晚辦理的罷免宣講會，由辦公室主任鄭紹頡主持，眾人高喊「罷免投同意，反共更有力」、「726投同意」。

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何欣純表示，立法院長韓國瑜不會主持院會、讓立法院亂七八糟，國民黨立委只跟傅崐萁及黃國昌走，通過毀憲亂政的法案，隨便刪預算又喊加預算，因此要罷免、自己國家自己救，下一代的民主要大家來守護。

鄭功進說，不要讓台灣成為第二個香港，要罷免親共的立委，保住台灣這塊土地的民主，但只罷免羅廷瑋一席沒有用，要將台中市6個立委全罷掉。

黃守達強調，藍白立委通過違憲普發現金1萬元，是全國最大規模的詐騙集團，民主國家有憲法、是民主依據，發1萬元違憲，除非台灣變成香港、變成中國，藍白立委操弄法律欺騙社會。

黃守達說，連戰鬥藍召集人趙少康、要對罷免藍白投不同意票的人，7/26當天都要去東非看動物遷徙，他對大罷免有信心。

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