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    曾說「海鯤號浮起來就有錢」挨轟不專業 徐巧芯反嗆：是對方不懂

    立委徐巧芯先前一席「海鯤號浮起來就有錢了」言論，成為罷免重要原因，她17日由立法院長韓國瑜陪同車隊掃街，再被問到此事回應，難道不需要求有安全、良好的第一艘原型艦，才能去動用或編列後續預算嗎？（記者方賓照攝）

    立委徐巧芯先前一席「海鯤號浮起來就有錢了」言論，成為罷免重要原因，她17日由立法院長韓國瑜陪同車隊掃街，再被問到此事回應，難道不需要求有安全、良好的第一艘原型艦，才能去動用或編列後續預算嗎？（記者方賓照攝）

    2025/07/17 21:15

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市藍委徐巧芯先前一席「海鯤號浮起來就有錢了」言論，成為罷免原因重要一環，公民團體認為她無視潛艦重要性，大力凍結預算甚至嘲諷、阻礙國防發展，不專業且不適任。徐巧芯今天出席車掃活動再被問到此事，她回應，國防部長顧立雄曾允諾一定要等到海上測試完成後，才會動支後續艦的預算，為了避免食言因此部分凍結，外界說她不了解國防，「不是我不懂，而是對方不懂。」

    徐巧芯表示，顧立雄說過一定要等到海上測試完成後，才會去使用後續艦的預算。海上測試分成50公尺下潛、200公尺下潛，這2項海鯤號目前都還沒做，所以才說先潛下去再浮起來；如果連潛下去、浮上來的過程都還沒有，就要去做第二艘至第七艘、耗費2800億元，審查預算時，難道不需要求有安全、良好的第一艘原型艦，才能去動用或編列後續預算嗎？

    「不是我不懂，而是對方不懂。」徐巧芯指出，潛艦不是橡皮船、橡皮艇，不是浮在上面就好，還要有浮航測試、淺水及深水潛航測試、戰術測試，目前只有浮航測試而已，完成海測最起碼要到9月底，也有可能再往後延，因此凍結部分預算，避免國防部長食言。

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