八里傳選舉公報夾帶反罷文宣 區長：絕無夾帶

桃園、花蓮先後傳出有選舉公報夾帶反罷免文宣投遞狀況，新北市議員鄭宇恩表示，八里區埤頭里有選民陳情收到選舉公報夾帶藍委洪孟楷反罷免文宣。（鄭宇恩辦公室提供）

2025/07/17 21:11

〔記者黃子暘／新北報導〕首波國民黨籍立委罷免案7月26日投票，今（17）日桃園、花蓮先後傳出有選舉公報夾帶反罷免文宣投遞狀況，引發行政不中立疑慮，新北市議員鄭宇恩今晚表示，八里區埤頭里選民陳情收到選舉公報夾帶藍委洪孟楷反罷免文宣。八里區長林銚傑釐清時間線表示，今上午收到公報裝訂完，里長約下午3點開始發，洪孟楷服務處下午4點在當地宮廟集合發放文宣，因此造成誤會，並非公所夾帶，「我們確認行政中立」。

新北市選舉委員會副總幹事黃堯章說，尚未接獲類似通報，若有類似情形是不允許的，若有接獲通報將透過公所要求嚴守行政中立。

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林銚傑表示，今早收到公報後他在場監督裝訂，絕對無夾帶情事，裝訂完約下午2點半，埤頭里長約下午3點開始發送，洪孟楷服務處團隊約下午4點在當地宮廟集合後開始在周邊發文宣，時間接近，可能因此造成民眾同時收到，但絕非公所夾帶。

至於鄭宇恩說，該社區無法投遞廣告，林銚傑說，對方如何進入社區不得而知，但公所確認行政中立，「不能因為說同時看到兩份文宣就說是我們夾帶的」，盼澄清相關疑慮，否則感到很冤枉。

洪孟楷回應，文宣都是志工自行投遞，絕無任何鄭宇恩議員指控的狀況，請議員不用胡亂指控，其他狀況以公所說明為準。

鄭宇恩出具陳情內容指出，八里區埤頭里選民陳情，發現有疑似選舉公報夾帶洪孟楷反罷免文宣投遞的狀況，罷免是憲法賦予人民的權利，此舉若屬實，就是嚴重踐踏行政中立，也是在挑戰選民的智慧，是對制度的嘲弄，且陳情民眾所住的社區是無法投遞廣告的，她要請教是誰同時放了選舉公報和反罷文宣？

鄭宇恩呼籲新北市選委會秉持行政中立從嚴徹查、從嚴處理，也呼籲大眾抵制類似奧步，投下同意罷免票。

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