大罷免陸戰衝刺 綠委麥寮掃街催票

大罷免投票日倒數，民進黨4位立委到雲林麥寮夜市掃街催票。（記者李文德攝）

2025/07/17 20:44

〔記者李文德／雲林報導〕大罷免投票日倒數，為催出罷免同意票，民進黨立委陳培瑜、黃捷、吳沛憶、羅美玲等人昨晚現身麥寮夜市掃街催票，以行動力挺公民罷免行動，展現守護民主的決心與行動力。民眾喊出「罷免是愛」響應掃街行動，場面熱絡。

四位立委從麥寮鎮南宮夜市前，先與雲林罷團喊出「雲林救台灣，罷免丁學忠」暖身，再從夜市左側入口進場，向民眾握手說「拜託大家」，熱情民眾與四人合照，更有人高喊「罷免是愛」。

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陳培瑜表示，此次「五一戰隊」要告訴雲林的鄉親，過去一年多，國民黨委員在立法院毀憲亂政、黑箱表決等種種不透明事情，他們跟著傅崐萁在國會作亂。7月26日投下同意罷免，讓賣台立委離開立院；羅美玲說，希望雲林的同鄉屆時別忘記返鄉投票。

黃捷表示，上週六虎尾掃街反應比想像還好，選民還喊出「大罷免大成功！」代表這口號已深植人心，最後一點時間，大家不能鬆懈。丁學忠身為農業縣民意代表，不僅沒有幫農民發聲，還跟著亂砍預算。這段期間罷團很辛苦，像上週末來的時候，有民眾意圖騎車衝撞罷團，即便立場不同，也呼籲大家保持理性。

吳沛憶說，丁學忠上台質詢率是倒數第二名，常看到的他都會配合傅崐萁，讓在地人疑慮「這樣有辦法代表在地嗎？」丁學忠過去一年來的表現，真的讓人百思不解，跟著花蓮傅崐萁走，而不是把握每次質詢為在地發聲，所以這次年輕人返鄉投票是非常關鍵。

丁學忠表示，尊重罷免團體的活動，但希望不要把抹黑、仇恨值帶來雲林，提醒幾位遠從外地來的委員，麥寮夜市有很多在地美食一定要吃。

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