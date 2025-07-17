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    真正的好朋友！ 日本山形市為台南風災募款 協助災區重建

    山形市政府設攤為台南市風災募款。（野崎孝男提供）

    山形市政府設攤為台南市風災募款。（野崎孝男提供）

    2025/07/17 20:17

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，台南姐妹市日本山形市市長佐藤孝弘、山形市議會議員長谷川幸司（前議長），16日特別發起風災募款活動。台南市政府城市外交顧問野崎孝男今天大讚「山形市就是台南市真正的好朋友！」他表示，台日友好，兩國人民每次遇到天災都會相互幫忙，可說是患難見真情。

    台南市與日本山形市於2017年締結友好交流協定，兩市正式締結為友好城市，交流密切。南市政府城市外交顧問野崎孝男更是馬不停蹄四處奔走，替台南深化拓展日本友好城市情誼，2019年，野崎更受山形市長佐藤孝弘邀請，聘為「山形市・台南市交流推進顧問」。

    野崎表示，這些年來，台南、山形兩地往來密切，山形市市長佐藤孝弘幾乎每年都會造訪台南，今年7月12日至13日山形市也舉辦台南祭，為台南農特產品宣傳，兩市情誼深厚。這次獲悉台南風災慘重，佐藤市長與長谷川幸司前議長情義相挺，在山形市發起為台南風災募款活動，於山形市政府1樓及8個活動會館設攤募款。

    野崎說，山形市的募款期間為7月16日至8月15日，募款僅接受現金，募款期間結束後，將全額捐贈予台南市政府，協助災區重建。

    山形市政府於1樓設攤為台南市風災募款。（野崎孝男提供）

    山形市政府於1樓設攤為台南市風災募款。（野崎孝男提供）

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