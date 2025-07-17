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    台中大罷免宣講 醫師林恆立：剷除藍委國家才會健康

    醫師林恆立呼籲大家要守護台灣。（記者廖耀東攝）

    醫師林恆立呼籲大家要守護台灣。（記者廖耀東攝）

    2025/07/17 20:26

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕726罷免選戰倒數，民進黨市議員鄭功進今天在台中市南區福興福德祠舉行大罷免的宣講，醫師林恆立表示，台灣人若不顧好此塊土地，台灣就會成為香港、新疆、蒙古，雖然台灣主人當上了總統，但立法院藍白卻是多數，通過很多不利的法案，傅崐萁帶17名國民黨立委去中國，帶來中國病毒及癌細胞，逐步破壞身體、毒害台灣，對台灣危害很大，因此要把31位立委剷除，大家身體才會健康，台灣才會健康。

    林恆立表示，台灣陷入危機，他才穿醫師服現身政治場合，他認為醫生應該要超出政治之外，但他看到台灣的危機，不可再輕忽。

    林恆立表示，台灣現在受到嚴重危機，共軍一直飛越台灣海峽，台灣真的危險，他對台灣有很感情，不希望台灣自由民主變色。

    林恆立表示，台灣人再不顧好此塊土地，會成為香港，台灣讓台灣主人當總統，但立法院藍白過半，推出不利的法案，跟對岸通來通去。

    林恆立表示，他最近跟曹興誠吃飯，指傅崐萁帶17位立委去中國，帶來中國病毒及癌細胞，逐步破壞身體，毒害台灣，對台灣危害很大，要把31位立委剷除，大家身體才會健康。

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