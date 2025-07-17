馬文君、游顥罷免案8/23投票 中選會公告2人理由與答辯書

中選會今天公告國民黨南投縣立委馬文君（左）與游顥（右）的罷免理由書與答辯書。（資料照）

2025/07/17 20:08

〔中央社〕中選會今天公告國民黨立委馬文君與游顥罷免案。針對罷免理由書質疑洩密潛艦資料給南韓，馬文君說，國防部已確認沒有機敏資料；游顥針對被質疑提案縮短陸配入籍年限則指出，他的初衷是為保障家庭團聚與婚姻平等，但已主動撤案。

中央選舉委員會今天公告國民黨南投縣立委馬文君與游顥的罷免理由書與答辯書，另也公告投票日期為8月23日，投票時間為上午8時到下午4時；同一天還有重啟核三公投案。

請繼續往下閱讀...

針對罷免理由書質疑馬文君涉嫌將中華民國潛艦資料洩密給南韓大使館，以及刪除加凍結潛艦國造新台幣20億元預算等。馬文君在答辯書表示，她沒有洩密，只有揭弊，檢調已調查潛艦案是否有官員或廠商涉不法；此外，相關資料都經國防部確認，沒有機敏資料，針對她被提告洩密，高檢署已偵辦2年，她相信將還她清白。

馬文君指出，民進黨召集委員王定宇也曾提案，並經多名民進黨立委連署「潛艦國造-第3階段後續艦籌案」預算案凍結近20億元，並經立法院外交及國防委員會委員表決作出決議，足證連民進黨立委也認為潛艦理應監督、可以凍結。國防部長顧立雄也承諾，待海鯤號完成海測，才進行預算解凍。

此外，針對罷免理由書質疑游顥貿然提出不在籍投票、提案中國籍配偶取得身分證年限由6年改為4年等。游顥在答辯書中指出，民進黨執政時期，行政院曾在2021年將不在籍投票草案送交立法院審議，這不是國民黨、民眾黨今年新創議題，且日本、韓國等國家早已實行電子投票方式的不在籍投票。

游顥也說，提案縮短陸配入籍年限，初衷是為保障家庭團聚與婚姻平等，陸配不應被政治污名化，目前法律規定陸配取得身分證需居留滿6年，遠高於一般外配的4年；他從未要求提案跳過程序或強行三讀，而是依法審查，後續更因社會暫無共識，已「主動撤案」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法