卓榮泰「內心交戰」普發現金1萬須舉債 徐巧芯嗆：敢去釋憲嗎？

韓國瑜陪徐巧芯車掃。（記者方賓照攝）

2025/07/17 19:21

〔記者董冠怡／台北報導〕行政院長卓榮泰今天說，若要普發現金1萬元須舉債，讓他內心交戰，正在考慮「這在道德上過不過得去」；對此，藍委徐巧芯車掃前受訪回應，行政院敢去釋憲嗎？

徐巧芯說，普發現金1萬元是民意，面對美國總統川普關稅戰的過程中，南韓、新加坡擬普發現金因應，請問卓榮泰是要問南韓、新加坡道德過得去嗎？

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徐巧芯指出，中央說要補貼台電1000億元，會對辛苦的台電基層員工有幫助，但錢根本不會落到這些人的口袋，不是都給「綠友友」賺去了嗎？如果普發現金，一個人1萬元、一家四口4萬元，才能實質補貼到民眾。

她直言，現在全民因受關稅衝擊，希望能普發1萬元，「只有我們的院長偷偷地把這些錢都花光了，現在才說要舉債，真的是莫名其妙。」行政院如果沒有要執行剛通過的特別條例，那就去釋憲，「你們敢嗎？」

她以老年津貼為例，是不是寫在法律案裡的支出？一旦去釋憲，如果認為在法律案裡，沒有資格寫上金額，那所有過去在法律案裡寫上金額的，會統統違憲，「所以我要跟廣大的農民朋友說，你們的老農津貼可能就會被民進黨釋憲，然後完全沒有了」，並批行政院荒唐，利用欺騙、哄騙增加自身正當性，很對不起民眾。

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