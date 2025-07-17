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    余信憲批桃市府漏印投票通知單 公所：誤會一場

    桃園大溪區南興里社區發展協會LINE群組討論提到「如果有里民沒收到投票通知單，有可能是戶政漏印」議員余信憲痛批是市府故意漏印，意圖拉低投票率。（擷取至臉書網頁）

    桃園大溪區南興里社區發展協會LINE群組討論提到「如果有里民沒收到投票通知單，有可能是戶政漏印」議員余信憲痛批是市府故意漏印，意圖拉低投票率。（擷取至臉書網頁）

    2025/07/17 18:53

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員余信憲今在臉書指控，桃園市政府居然漏印投票通知單，導致民眾根本收不到，還說只要拿身分證和印章就能去投票，質疑這是刻意製造混亂、打壓投票率嗎，更扯的是，選舉公報竟然沒寄送到家，叫大家去「廟裡自己拿」，根本是蓄意讓選民資訊不足、製造投票障礙，這還能叫依法行政嗎？

    對此，大溪區公所主任秘書吳清曉表示，是外界誤會了，事實上，該里長已經把選舉公報、投票通知單送達各家戶，由於選舉公報還有一些備份，才會放在永昌宮讓里民索取。

    據悉，被點名的是大溪區南興里，被踢爆的是社區發展協會LINE群組討論內容，「里長，如果有里民沒收到投票通知單，有可能是戶政漏印，告知當天帶身分證印章去投票所投票就好」，里長回應「里民有需要選舉公報，可至永昌宮服務台索取。」

    社區人士則表示，群組裡面討論的都是假設性的議題，並提供解決方案，從「如果」發生甚麼狀況、到「可能」的原因，最後才是要如何處理，事實上根本就沒有發生漏印的事情，沒想到討論的議題導致議員誤會，只是內部討論的對話，怎麼會引起這麼大的風波，也是始料未及。

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