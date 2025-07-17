柯軍令「2年條款」存廢？ 謝立功示警：不慎重民眾黨恐分裂

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

2025/07/17 18:41

〔記者林哲遠／台北報導〕由民眾黨前主席柯文哲為黨內不分區立委所設下的「兩年條款」，在現任黨主席黃國昌就任後，是否存廢成為民眾黨內首要挑戰。民眾黨前秘書長謝立功今日示警，黨慶暨黨代表大會將於8月10日舉行，贊成與反對方都正在摩拳擦掌積極準備中，未來其存廢議題之處理方式必須慎重，否則可能造成民眾黨分裂。

謝立功指出，2019年8月6日成立的台灣民眾黨，迄今並未當選任何一席區域立委，因此不分區立委成為各界關注的焦點。基於2020年是否有「兩年條款」的爭議，柯文哲於去年大選前，2023年11月針對「兩年條款」明確對外宣示，「如果講話不算數，那這個黨也完蛋了」；選後，2024年06月也再次公開承諾，「兩年條款是這樣，規定既然訂了就是這樣」；而當選的8位不分區立委確定當選後，也簽署書面承諾。

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從該8席立委尚未上任起，是否維持「兩年條款」就不斷被討論，謝立功續指，如今柯文哲遭羈押已近11個月，黨主席亦已換成黃國昌，主客觀環境的確不同，因此頻有黨內人士結合外力運作廢除「兩年條款」，未來其存廢議題之處理方式必須慎重，否則可能造成民眾黨分裂。

謝立功表示，民眾黨將於8月10日在桃園舉行黨慶暨黨代表大會，黨代表提案期間為7月9日寄發通知起至7月14日17時截止；連署期間為7月18日9時起至7月21日17時截止。相信此刻贊成與反對方都正在摩拳擦掌積極準備中，預料在黨代表大會中將有激烈辯論。已知部分黨代表提出黨章修正案，針對重大政策之表決方式，應採記名方式進行，倡議建立更具責任與透明的表決機制。

他認為，不論外界是否解讀為派系之爭，不如認真思考如何讓黨的制度更健全，如何落實向社會大眾的政治承諾，避免柯文哲及民眾黨政治誠信破產。如前所述，柯文哲擔任主席時，多次提及「兩年條款」，其用意在爭取更多人才參與公共事務，跳脫用人侷限吸引更多中間選民，其具體文字雖未明訂於黨章，但有當事人的書面承諾，豈可兒戲。

謝立功強調，2024年民眾黨得到300多萬政黨票，其中99％以上是來自非黨員的支持，代表著選民對民眾黨（不分區名單）的期待值， 兩年一換除讓人耳目一新外，更象徵著一票有兩票的效果，只不過服務時間先後之不同、服務範圍區域之不同。

「如果說過去的超級明星是柯文哲，現在的超級戰將是黃國昌！」謝立功說，難道未來不會出現更多的超級明星、超級戰將。柯文哲說相信個人，不如相信制度，透過制度培養人才方為上策，如果前面已經浪費1年半了，還有半年更該加速練兵。

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