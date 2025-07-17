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    首頁　>　政治

    被罷免無關仇恨值？徐巧芯：民進黨想除掉我

    台北市藍委徐巧芯今天下午和立法院長韓國瑜一起登上車隊掃街，她在活動前受訪說，自己會成為罷免狙擊的目標，是因不斷揭弊，民進黨想除之而後快。（記者方賓照攝）

    台北市藍委徐巧芯今天下午和立法院長韓國瑜一起登上車隊掃街，她在活動前受訪說，自己會成為罷免狙擊的目標，是因不斷揭弊，民進黨想除之而後快。（記者方賓照攝）

    2025/07/17 18:10

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市藍委徐巧芯今天下午在立法院長韓國瑜陪同下，一起登上車隊掃街，沿路揮手致意，並用大聲公提醒，距離726投票只剩9天，屆時要出門投下「不同意罷免」。她在活動前受訪說，自己會成為罷免狙擊的目標，不是仇恨值的問題，是因不斷揭弊，民進黨想除之而後快，並批開始有奧步傳出，用欺騙方式對待老百姓，非常過分，建議直接檢舉。

    徐巧芯認為，不是仇恨值的問題，而是從擔任市議員到立法委員，不斷揭弊、揭發民進黨醜惡之事、共諜案，因此民進黨想除之而後快，這才是狙擊的目的。如果站在前線對抗民進黨的戰將被罷免，以後誰還敢出來對抗執政黨？國會裡沒徐巧芯，民進黨很開心，懇託選民出門投下「不同意罷免」。

    徐巧芯指出，台中、台北開始出現車身寫著「救國民黨投同意」的車輛騙人奧步，太過分、很可惡，「錯！是要投不同意罷免」，民眾沒有這麼好騙，呼籲看到相關車輛直接檢舉。她也替被吐口水的新北市藍委葉元之抱不平，「葉元之修養很好，沒做什麼，怎麼可以吐人家口水呢？」不理性的攻擊行徑很不合理。

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