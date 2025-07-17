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    已10中配放棄台灣身分 陸委會：國台辦控蓄意打壓 對我法律認知錯假

    陸委會發言人梁文傑今表示，目前共有10名中配因財產繼承、社福等因素放棄台灣身分，已列冊管理中配達89.4%。（記者黃靖媗攝）

    陸委會發言人梁文傑今表示，目前共有10名中配因財產繼承、社福等因素放棄台灣身分，已列冊管理中配達89.4%。（記者黃靖媗攝）

    2025/07/17 18:03

    〔記者黃靖媗／台北報導〕移民署要求約1.2萬名在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，陸委會發言人梁文傑今（17）日表示，目前共有10名中配，因財產繼承、社福等因素放棄台灣身分，已列冊管理中配達89.4%。

    針對中配除籍專案，梁文傑今於陸委會記者會說明，截至7月16日，已經繳付證明文件的有6569人，用具結替代、申請延期赴中、目前還長期出境在外、已經列冊管理者總共4287人，已高達專案處理人數的89.4%，剩下1290人尚未與移民署聯繫。截至目前為止，共有10名中配放棄台灣身分，原因包含不願放棄在中國享有的社會福利、在中國有財產要繼承、原有台灣配偶已經不在等，陸委會皆遵照當事人意願。

    梁文傑強調，在找到人之前，他們不會直接註銷身分，但移民署會利用各種方式去尋人。

    針對國台辦昨日指控，陸委會針對在台定居多年、甚至20多年的中配，在早已超過追訴期的情況下，限期要求補繳「喪失原籍證明」，是區別對待、蓄意打壓。梁文傑表示，此番發言顯示對我國法律認知有待加強、且是錯假訊息，單一身分制度由兩岸人民關係條例規定，具有雙重身分者，無論在台時間多長，只要被查獲，就不得不註銷台灣身分，不存在執行期或追訴期問題。

    梁文傑說，現行婚姻是登記制，必須要有結婚證書、2名證人，且結婚雙方親自到戶政機關登記才有效，當中任何一個要件不存在，不管結婚再久，婚姻效力都有缺陷，與中配除籍證明道理相同，若沒有除籍證明，在台灣的身分就會根據兩岸條例，面臨被註銷的風險。

    梁文傑指出，追訴期指的是刑法，「國台辦似乎把陸配當作是犯罪者，才會有追訴期」，而陸委會不是用這樣的概念處理問題，現在針對2004年以前的舊案進行清查、給大家補正的機會，從頭到尾是基於善良的考慮，不存在國台辦所說的壓迫。

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