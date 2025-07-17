批卓榮泰裝窮 朱立倫：綠友友吃銅吃鐵 百姓卻無法拿回超徵納稅錢

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/07/17 18:37

〔記者施曉光／台北報導〕在野黨聯手通過賦予全民普發1萬元的特別條例，行政院長卓榮泰今天召開記者會說明民國110年至113年歲計賸餘使用情形，並稱政府需要舉債1014億。國民黨主席朱立倫在臉書發文回應，卓揆努力的用話術找理由，一方面說政府沒有錢進行普發，卻又說政府在110年至113年實徵數超過預算數，有1兆8707億，「明擺著超徵稅金，卻又不願普發現金。」

有關卓揆宣稱對於普發現金一事感到「內心交戰」，朱立倫嗆說，「有什麼好交戰？難道卓內心在肥了綠友友及瘦了百姓之間，還需要交戰嗎？難道是綠友友吃飽吃滿後，還不還一小部分給人民嗎？」

請繼續往下閱讀...

朱立倫指出，即便如卓揆所說，1.87兆的超徵，行政院已經用掉1.4兆，目前可用餘額4436億，但立法院通過的是上限5450億「特別條例」，分3年執行，行政院今年把2300億「還錢於民」（普發現金1萬元）編滿毫無問題，其他項目則依法分年提出特別預算。

朱立倫還說，「綠友友吃銅吃鐵，百姓卻無法拿回超徵的納稅錢。卓榮泰院長是想跟全民說，『賴清德不如蔡英文總統嗎？』」「過去蔡英文政府想發錢的時候就是『經濟果實全民共享』，結果當在野黨為了緩解關稅壓力推出普發現金1萬塊，卓榮泰院長就裝窮，用混淆視聽的方式說政府已經沒錢，難道卓榮泰院長言下之意是說賴清德執政後，國庫被掏空、支出被浪費，所以民進黨執政越久，台灣越慘嗎？」

朱立倫說，國民黨努力推動普發1萬現金應對經濟衝擊的方案，民進黨卻一心搞大罷免的政治惡鬥，國民黨的立場一直很清楚，台灣在應對經濟衝擊已經是事實，對美關稅的衝擊已經引起全球經濟壓力，這一點韓國、新加坡都已經進行普發現金以應對關稅衝擊，民進黨為政治鬥爭，邏輯前後矛盾，實在讓全民看不懂。「現在已淪為大罷免大唬爛！唯有大罷免投下不同意，才能真正達到還錢於民。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法