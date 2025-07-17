選舉公報夾帶魯明哲反罷文宣 中壢2里長說明始末

罷免魯明哲團隊指出，有鄰長違法夾帶魯明哲宣傳DM。（中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲 團隊提供）

2025/07/17 17:20

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨祕書長林右昌在台北受訪時踢爆，桃園市第三選區（中壢區）在遞送選舉公報時夾帶立委魯明哲反罷免文宣，桃園市政府行政不中立，被點名中壢明德里長陳朝福喊冤強調，當時是魯明哲服務處送來反罷免文宣，請里辦公處協助發放，鄰長不小心擺在一起，但並沒有發出，另忠義里長簡秋榮表示，是鄰長不小心放在一起發放，已至住戶信箱抽回文宣。

陳朝福說，公所將選舉公報、投票通知單送來里辦公處時，魯明哲服務處也送來反罷免文宣，其中一位鄰長領取選舉公報時，圖一時方便將文宣與公報夾在一起，準備帶回去發放；陳朝福說，他發現不對也立刻阻止，並說，選委會已經三令五申要求發放選舉公報、投票通知，不能夾帶任何文宣、紀念品，未料此時另外一個鄰長也到里辦公處，還立刻拍照貼在其他群組引發軒然大波，事實上，夾放文宣的選舉公報並沒有發出。

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簡秋榮表示，里辦公處於昨日中午通知鄰長前來里辦公室領取選舉公報，另外魯明哲服務處送來的文宣，也請鄰長協助發放，未料其中一位鄰長一時疏失，將文宣和選舉公報、投票通知夾在一起發放，該鄰長坦言是一時疏忽，也立即至各住戶信箱抽回文宣。

另議員余信憲也於臉書指控，大溪區南興里竟然將選舉公報放在永昌宮，還以簡訊通知民眾，有需要的再去拿，根本是妨礙民眾行使公民權；對此，大溪區公所主任秘書吳清曉表示，是外界誤會了，事實上，該里長已經把選舉公報、投票通知單送達各家戶，由於選舉公報還有一些備份，才會放在永昌宮讓里民索取。

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