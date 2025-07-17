卓榮泰說發現金一萬違憲 吳宗憲：七月半還沒到就見鬼

行政院長卓榮泰今天表示，普發現金一萬元違憲，國民黨立委吳宗憲表示，特別條例是法律案非預算案，到底是誰違憲？（吳宗憲辦公室提供）

2025/07/17 17:28

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰今天表示，普發現金一萬元違憲，他要和立委討論什麼叫做合法合憲的審查預算。國民黨立委吳宗憲表示，七月半還沒到就見鬼了，特別條例就是法律案，「到今天為止是哪國立法院在討論預算？預算書在哪？」還動用國家機器來帶風向，這才是最沒道德的事。

卓榮泰表示，去年7月16日至今整整1年，由在野黨所控制的立院，從未履行預算審查要合憲合法的承諾。因此，他公開希望立院排定議程，讓政院能說明國家財政實際狀況，「我要和立委共同討論何謂『合法合憲』審查預算！」

請繼續往下閱讀...

吳宗憲則說，普發現金一萬元沒違憲、沒違法、有前例、有學者認證，「卓院長把我的錢還我」。

吳宗憲指出，「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」是由行政院提案送至立法院，國會其他黨團及立委也提出不同版本，經由院會一讀，交付相關委員會審查，審查會後因無共識而進入朝野協商，協商再經由一個月的冷凍期仍無共識，最後在院會進行二讀及三讀會的表決而完成合法、合憲的立法程序。

吳宗憲說，不要忘了，立法院現在並不是民進黨獨大，在上一屆民進黨多數時，要過什麼就是什麼，立法院淪為立法局。8年8800億元的前瞻預算，舉債了7701億元，投入了多少水環境建設經費，結果南部依舊淹水，受苦的還是民眾，當初隨便一舉債就快兆元，如今要錢還於民卻一毛不拔。

吳宗憲表示，憲法70條是針對「預算案」，立法院不得為增加支出的決議。但特別條例就是「法律案」，卓榮泰居然一句話說違憲，就可以不發了？他是兼任大法官嗎？憑什麼一句違憲就可以不遵守法律？只要憑行政院長一句話，就可以不用遵守民意代表通過的法律，還有依法行政可言嗎？國家好不容易建立起來的權力分立的制度，真的快被民進黨破壞殆盡了。

針對卓榮泰說，依照憲法第70條、預算法第91條規定，當立法院要用法律案與預算案增加行政院支出時，必須先行徵詢行政院的意見，但立法院並沒有這樣做，因此已經違憲、違法。吳宗憲批評，這真的是睜著眼睛說瞎話，就在114年7月3日，依據黨團協商紀錄，國民黨已經就普發現金一事提出討論，當時與會的經濟部長郭智輝也表示，希望立法院能支持行政院的版本（不普發現金）。這一來一往的討論，就已經是完備徵詢程序了；預算法第91條的「徵詢」不等於「同意」，如果是要行政院同意才能通過法律，那立法院乾脆改隸行政院算了。

吳宗憲再指出，釋字264、391說立法院不能為增加支出的決議，但這兩號解釋內容是針對預算案的討論，「而本次特別條例完全就是法律案，普發現金並非在預算案裡加錢」，而是立法院通過特別條例授權政府發錢。這豈是行政院長一句話不發，就可以不發？到底是誰在違憲？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法