蔣萬安當面籲「槍口不對內」 賴清德：團結要有共同「反共」信念

賴清德強調，團結要有「共同信念」，就是反共、反併吞、護主權、維護民主，沒有這樣的信念難有具體行動。（記者田裕華攝）

2025/07/17 17:11

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市今（17日）進行「2025城鎮韌性演習」，由台北市長蔣萬安全程督導，總統賴清德下午3點40分也到中山國小視導。蔣萬安致詞呼籲「槍口不對內」，團結不能只用說的。賴清德則強調，團結要有「共同信念」，就是反共、反併吞、護主權、維護民主，沒有這樣的信念難有具體行動。

賴清德視導後致詞表示，感謝行政院各部會與台北市政府各單位，以及民防力量通力合作，投入這場演習，感謝蔣萬安及團隊善用民力做了充足準備，也感謝志工演習過程中非常逼真，傷口幾可亂真，他路過還都會聽到病患的呻吟。

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他說，不管面臨天災地變、地緣政治變化，準備越充分，國家救越安全，所以去年5月20日他上任以來，為建構國家全社會防衛韌性，強化國家自主防衛能力，將民安、萬安演習整併成城鎮韌性演習，也將每年7月份設定為「國家團結月」，無非希望經由全民參與，能更了解國防、國安及社會防衛韌性的重要性。

賴清德指出，這次漢光演習也採無劇本方式，大規模實兵實戰演練，城鎮韌性演習也號召更多民力投入，希望藉由這樣的演練，強化國家保護力量，希望透過演習找出問題，並提出精進方案，提升保護國家的實力。

他強調，演習並不是挑釁，先不論台灣每年遭遇颱風，每幾年也有地震，全社會防衛韌性本來就有其必要；再加上強權威脅不斷，不管文攻武嚇，對內滲透統戰，每天都是進行式，這樣的狀況下，我們除了做好準備，沒有其他選擇，希望透過備戰來避戰，達到和平目標。今天也有許多外國朋友參與演習，外賓的蒞臨也是用行動表達對台灣的支持，也強調，一個更有韌性的台灣，是印太區域和平的關鍵。

賴清德強調，台灣的民主不是憑空而得，是數十年來許多人奉獻求得，我們都應珍惜，我們都有追求、深化自由民主的信念，更重要的是要讓國際知道，台灣絕對有能力守護國家主權，維護民主自由，相信未來困難不會停止，挑戰也恐怕越來越多，但只要團結，不分朝野、黨派、族群，一定能克服難關。

賴清德說，團結不是口號，團結要有共同的信念，還要有具體行動，這個共同信念，就是反共、反併吞、護主權、維護民主，如果沒有這樣的信念，就難有具體行動，有行動也無法發揮效果。而具體行動，就是要強化國防力量、經濟韌性，必須跟民主陣營並肩，讓每個人了解「保家衛國，人人有責」，這樣共同的信念，才能產生具體，對保護國家有實體意義的具體行為，必須讓中華民國派反共、台派守護台灣，讓反共護台成為守護台灣必要、真實、具體的行動，大家一起加油！

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