草屯罷馬團赴中寮陸戰 台南志工跨縣蹲點半年多

罷馬一、二階連署每天往返台南、南投當志工的郭惠蓉，本週回歸罷馬志工團，深入中寮鄉定點舉牌宣傳。（草屯罷馬志工團提供）

2025/07/17 17:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投罷免馬文君、游顥8月23日投票，投一罷免馬文君志工，除All罷馬志工團外，另有草屯罷馬志工團加入，前半年每天往返台南、南投的罷馬志工郭惠蓉，整理好遭風災受損的老家後，今天重回南投縣，與草屯罷馬志工在中寮鄉展開陸戰宣傳。她說，民眾對志工態度友善，也表達支持之意，讓志工信心大增。

從春節過後即到草屯鎮擔任罷免馬文君志工的郭惠蓉，罷免志工圈都知這位「罷馬志工Doris」，少有人知道她的本名，她在一、二階為了連署，幾乎每天從台南開車到南投，設點連署、深入巷弄家訪，後期更挑起安排外地支援志工設攤點或家訪路線，在二階連署送件後功成身退。

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本週安頓好台南受災老家，且擔任撿文旦落果志工一天後，今天回歸罷馬志工團。一二階都在草屯、中寮一帶幫忙的她，回歸罷免志工，就近協助草屯罷馬志工團宣傳，今天與數名志工騎機車進入中寮鄉，以一天的時間，從義和村走到永福村、永平村進行家戶拜訪。

郭惠蓉表示，7月26日第一波罷免投票前，先與本地志工從偏鄉開始巷戰，首站先從南中寮區4個村挨家挨戶敲門發文宣，請鄉親出來投同意罷免票，有民眾提問為何要罷免馬文君，她和其他志工一一說明。白天家訪時，民眾對志工態度多友善，且很多表達支持罷免之意，有的還認出她曾經到中寮設連署點，提醒她多喝水，讓她備感溫暖。

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