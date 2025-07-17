選舉公報竟「業配」反罷文宣！桃園綠營要張善政別再出奧步

桃園市民進黨議會黨團下午陪同罷團召開記者會，痛批桃園市政府違反行政中立。（記者林哲遠攝）

2025/07/17 17:10

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免將於7月26日投票，桃園市府卻爆發選務不中立爭議，罷免藍委魯明哲團體「破蛋除魯」獲民眾通報，鄰長將「反罷免文宣」連同罷免選舉公報及理由書一同發送。民進黨桃園議會黨團今日偕罷團召開記者會痛批，魯明哲默許、縱容，並要求桃園市長張善政、副市長蘇俊賓應遵守行政中立原則。

桃三領銜人大媽表示，距離罷免26日投票不到幾天，他們譴責這種行政不中立的行為，嚴重干擾選民投票行為。她透露，今日有居民反應，在拿選舉公報時，竟夾有魯明哲的反罷免廣告，這在桃園從未有過先例。

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她向魯明哲喊話，「你的沈默就是默許，你的不作為就是縱容，你在國會的表現也是如此，對那些不良的行為，從未譴責，因此才讓選民無法接受。」呼籲魯停止干擾罷免所有不當行為，讓選舉回到公平、公正，讓人民能作主，讓民主活在陽光下。

黨團總召李宗豪質問，桃園市長張善政、桃園市選委會是否知情？現在知道了到底管不管，也請魯明哲不要推給鄰長。他強調，桃園市行政不中立的事情不該再發生，魯明哲與其他被罷免的藍委，應遵守有罷免權的公民，桃園市民進黨團，也絕對會與罷團站一起，來對抗桃市府行政不中立的行為。

黨團副總召黃家齊批評，張善政市長在議會備詢時，曾公開簽署「反對惡罷」連署書，造成鄰長、里長上行下效，此舉對在街頭努力的民團來說相當不公平。他呼籲，張善政、兼任選委會主委的副市長蘇俊賓都要秉持行政中立原則，別再使用奧步，接下來尚未張貼的選舉公報，都應秉持著公平、公正原則。

議員許家睿則透露，行政不中立在桃園並非個案，在他所在的桃六選區也有民眾向他投訴，鄰長在發送通知單時，不僅未保持中立，還公然藉發放通知之便，宣傳反罷免立場；更有網友揭露，里鄰長發通知時，夾帶被罷免人相關文宣。

議員黃瓊慧也說，以她的桃園區為例，近日有大量民眾反映，完全沒有收到投票通知單，甚至搭配著國民黨的側翼在網路上散播謠言稱，這次選舉不會發選舉通知單。她要求，蘇俊賓秉持行政中立原則，讓桃園選務工作回歸正常軌道，還給市民一個公平、公正的投票環境。

此外，反共護台聯盟律師表示，桃園市府此舉除了違反行政中立外，也恐涉違反「選罷法」規定，在選舉期間中央、地方的機關不能有任何攸關罷免或反罷免的宣傳活動。她呼籲，桃園地檢屬針對桃園市選舉委員會展開調查。

民進黨桃園市議員黃瓊慧。（記者林哲遠攝）

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