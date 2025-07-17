花蓮綠營議員呼籲外地遊子返鄉投票 藍告發期約賄選

國民黨文傳會副主委、台北市議員林杏兒與花蓮縣議會國民黨團議員今天下午到花蓮地檢署告發張美慧涉嫌期約賄選。（記者王錦義攝）

2025/07/17 16:58

〔記者王錦義／花蓮報導〕民進黨籍花蓮縣議員張美慧日前響應青年團體「洄萊啟程」民主返鄉列車計畫，呼籲外地花蓮遊子返鄉投票，國民黨文傳會副主委、台北市議員林杏兒與花蓮縣議會國民黨團議員今天下午到花蓮地檢署告發張美慧涉嫌期約賄選。林杏兒說，選罷法99條明文規定禁止在選舉前利用交通或金錢所有利益交換方式，引誘選民投票，呼籲議員身為民代不要知法犯法。

對於國民黨到地檢署告發，張美慧說，傅崐萁現在就是沒招了，最怕在外地的花蓮人回來投票罷免他，才會這樣找外地人來花蓮亂告發一通，國民黨告發的內容完全是扭曲、無中生有的內容，花蓮青年團體「洄萊啟程」推動公民教育快10年，每次選舉都有推出返鄉列車鼓勵花蓮外地遊子返鄉投票，要自費是眾所皆知的事情，行之有年的活動遭國民黨惡意扭曲，完全是烏賊戰，濫訴救選情。

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張美慧說，真正砸大錢，操弄罷免選舉的人是傅崐萁，如果有人真的有搭乘「張美慧出資免費返鄉投票遊覽車者」歡迎實名檢舉，她願意提供10萬元檢舉查獲獎金。同時，近期傅崐萁面對罷免選情著急，已開始在花蓮縣各鄉鎮大砸資源。張美慧呼籲如有傅崐萁「賄選」情資，歡迎跟她檢舉，除了有地檢署檢舉查獲獎金50萬元，她也再提供10萬元檢舉賄選查獲獎金，「檢舉傅崐萁專線03- 833-8939」。

針對張美慧之前提出有人要包車讓青年返鄉投票，林杏兒說，不管用包車形式或是免費補助車資，都是期約賄選，雖然張美慧強調沒有禁止告訴他說要支持誰，但是其實裡面有規定，只要資助行為成立，投票意向有間接、直接連結，就構成交換，雖然沒有明確講回來投票投給誰，但因為是民進黨民代就是罷免方，叫青年回來投票，將資助包車請民眾回來，改變投票意向非常清楚。

國民黨文傳會副主委、台北市議員林杏兒與花蓮縣議會國民黨團議員今天下午到花蓮地檢署告發張美慧涉嫌期約賄選。（記者王錦義攝）

國民黨文傳會副主委、台北市議員林杏兒與花蓮縣議會國民黨團議員今天下午到花蓮地檢署告發張美慧涉嫌期約賄選。（記者王錦義攝）

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