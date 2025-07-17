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    林德福、張智倫缺席電視說明會 雙和罷團批躲避監督

    林德福缺席電視說明會，隔天站街頭宣傳不同意罷免。（雙和罷團提供）

    林德福缺席電視說明會，隔天站街頭宣傳不同意罷免。（雙和罷團提供）

    2025/07/17 17:11

    〔記者陳奕劭／新北報導〕中選會昨天（16日）舉辦罷免立委林德福、張智倫案電視說明會，兩人均未出席，今天卻被目擊在永和街頭、中和社區共餐。雙和罷團批評，林德福、張智倫缺席辯論會，不交代選民關心的事情，一再躲避監督，這樣怎麼相信他們會為人民發聲？不回應，就不該繼續坐在國會，呼籲民眾7月26日出門投同意。

    林德福回應，面對美國關稅戰、司法清算、錯誤能源政策配比等衝擊，民進黨發動惡罷只為了控制五權、集權專政，領銜人不斷在雙和地區仇恨動員，背離了民主政治精神，這種現代惡霸的行為舉止，更應向民眾解釋。他不以挑起仇恨對立作為競選手段，民眾希望安居樂業，不願國家空轉內耗，因此決定不出席電視說明會。

    張智倫回應，上任一年多來，積極推動人行道改善工程、污水下水道接管，服務超過3000件，促成221案三讀通過。他用問政實績說服民眾。懇請民眾7月26日投下「不同意罷免」，讓優秀立委繼續在國會服務。

    雙和罷團說，林德福與傅崐萁長期政治互動密切，國會擴權路線與預算凍刪，形同政治門面；林德福多年宣稱「爭取捷運」，但南北線被取消卻不抗議，光復線啟動可行性評估，卻急著搶功，其行為流於空喊建設口號、事後沾醬油。

    罷團指出，張智倫全程參與凍刪，明確支持租金補貼凍結、食安預算削減、電價補貼刪除等重大民生議題，更相挺國會擴權，卻始終未對修法動機清楚交代，呼籲投下罷免同意，讓問題不再被冷處理。

    張智倫缺席電視說明會，隔天現身社區共餐活動。（雙和罷團提供）

    張智倫缺席電視說明會，隔天現身社區共餐活動。（雙和罷團提供）

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