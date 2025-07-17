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    防空警報響怒嗆細胞簡訊「網頁空白」 科技藍委葛如鈞翻車刪文

    城鎮韌性演習北部17日登場，國民黨立委葛如鈞在防空警報發布後嗆細胞簡訊網址點進去「一片空白」，後來刪文。（記者方瑋立翻攝）

    城鎮韌性演習北部17日登場，國民黨立委葛如鈞在防空警報發布後嗆細胞簡訊網址點進去「一片空白」，後來刪文。（記者方瑋立翻攝）

    2025/07/17 17:03

    〔記者方瑋立／台北報導〕政府將萬安、民安演習整合為2025城鎮韌性（防空）演習，北部地區防空警報今（17日）下午1點半響起，國民黨具AI專長的「科技立委」葛如鈞隨即截圖發文，怒斥國家警報細胞簡訊的網址點進去「一片空白」。不過，經記者實測，該網址可順利進入，葛如鈞至記者發稿前也已經刪文。

    國軍漢光41號演習進入第9天，想定已進入縱深防衛及持久作戰階段，驗證軍民整合成效。北部地區2025年城鎮韌性演習今天同步登場，下午1時30分防空警報及細胞簡訊聲響大作，市區街道在警方引導下頓時淨空。

    葛如鈞在警報響起後隨即PO出細胞簡訊截圖，批評簡訊「標點符號少key」、「網址點進去一片空白」，至記者發稿前葛已經刪文。

    不過，記者使用安卓手機及Windows PC實測，該網址皆可正確轉址，顯示出警政署透過Google Map客製的防空避難所地圖，授予地理位置權限後，也可正常定位記者所在位置周遭。

    內政部此前長期呼籲，民眾可下載「消防防災e點通」或「警政服務APP」，快速查詢防空、防災避難位置。

    記者以安卓手機實測，可正確進入細胞簡訊網址所引導的防空避難所地圖。（記者方瑋立翻攝）

    記者以安卓手機實測，可正確進入細胞簡訊網址所引導的防空避難所地圖。（記者方瑋立翻攝）

    記者以Windows PC實測，可正確進入細胞簡訊網址所引導的防空避難所地圖。（記者方瑋立翻攝）

    記者以Windows PC實測，可正確進入細胞簡訊網址所引導的防空避難所地圖。（記者方瑋立翻攝）

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