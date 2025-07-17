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    南投罷免文宣開戰！游顥看板鋪天蓋地 罷團直搗路口反制

    南投罷免立委游顥的「去游除垢」罷團，為反制游陣營鋪天蓋地的看板，特別深入偏鄉和各路口設置小型看板，盼提高罷免宣傳能見度，下架親共立委。（記者劉濱銓攝）

    南投罷免立委游顥的「去游除垢」罷團，為反制游陣營鋪天蓋地的看板，特別深入偏鄉和各路口設置小型看板，盼提高罷免宣傳能見度，下架親共立委。（記者劉濱銓攝）

    2025/07/17 16:40

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委游顥，將在8月23日投票，近期游顥陣營已在選區廣設看板，提倡不同意罷免掀起文宣戰；罷游團體「去游除垢」為此也展開文宣看板反制，相較游顥鋪天蓋地的看板，罷團位在路口的看板雖然較小，但透過各路口和深入偏鄉的宣傳，表達罷免親共立委訴求，力拚大罷免成功過關。

    「去游除垢」罷團表示，游顥陣營早在人口稠密的南投市設置大型反罷看板，最近在選區的集集、水里等地，也可見游顥鋪天蓋地廣設大型看板，並大打政績牌。

    罷團坦言，礙於經費有限，罷免看板無法做到很大，但都儘量深入各地路口與偏鄉明顯地點，以提高罷免宣傳能見度，並訴求罷免親共統戰立委，之後看板陸續設置完畢，也會進行下一波傳單與宣傳車廣播，盼罷免進入倒數階段，能凝聚更多罷免力量翻轉南投。

    游顥團隊則表示，宣傳反罷免除了設置看板，游顥本人也在社區報告政績，進行反罷宣講，透過與選民的面對面互動，盼催出更多反罷民意，度過罷免危機。

    南投立委游顥推動反罷免，在選區各地設置大型看板，並大打政績牌，提倡不同意罷免。（記者劉濱銓攝）

    南投立委游顥推動反罷免，在選區各地設置大型看板，並大打政績牌，提倡不同意罷免。（記者劉濱銓攝）

    南投罷免立委游顥的「去游除垢」罷團，為反制游陣營鋪天蓋地的看板，特別深入偏鄉和各路口設置小型看板，盼提高罷免宣傳能見度，下架親共立委。（記者劉濱銓攝）

    南投罷免立委游顥的「去游除垢」罷團，為反制游陣營鋪天蓋地的看板，特別深入偏鄉和各路口設置小型看板，盼提高罷免宣傳能見度，下架親共立委。（記者劉濱銓攝）

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