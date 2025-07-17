卓榮泰批普發1萬違憲還要舉債 陳玉珍酸：要不要做都是理由

國民黨立委陳玉珍。（資料照）

2025/07/17 16:55

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰今天說，普發現金1萬元不僅違憲還必須舉債1000億。國民黨立委陳玉珍批評，如果卓榮泰卓覺得舉債造成心裡不安，不如這次超徵先還稅於民，讓老百姓有小確幸，國土安全韌性之後再編特別預算，國安的特別預算恐不只2、3千萬，民進黨會說舉債不能編列嗎？所以要不要做都是理由。

陳玉珍說，當初國民黨團本來認為1500億的國土韌性計劃應另外編列特別預算，這一次通過普發現金，讓老百姓可以先享受還稅於民的小確幸，但國民黨團也覺得是國土安全韌性計劃重要，所以一次通過。

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陳玉珍說，如果說卓榮泰覺得會造成舉債，造成他心裡不安的話，那不如這一次就先讓老百姓有小確幸，因為這是超徵稅收的先還稅於民，另外的國土安全屆時再編特別預算，到時候可能不是2、3千億，那民進黨會不會哭說，「這個要取債所以不能編列呢？」所以要不要做都是個理由。

陳玉珍強調，普發現金沒有違憲，因為根據憲法第70條是，預算量不能增加，但我們這次通過的法律案，不是說裡面數字有數字有講到金錢它就是預算，那刑法有多少法律罰100萬、50萬罰金，難道刑法要把它講成是預算嗎？不是這樣子的。

陳玉珍說，政府還是要給百姓正確觀念，立法院通過這些東西並沒有違憲，那政府如果不願意做，才是沒有依法行政。

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