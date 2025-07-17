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    藍營控賴總統要災民自己爬屋頂導致摔死 南市綠營：惡意曲解炒作

    南市議會國民黨團召開記者會，反映災區現況，並批評賴清德總統。（記者蔡文居攝）

    南市議會國民黨團召開記者會，反映災區現況，並批評賴清德總統。（記者蔡文居攝）

    2025/07/17 16:32

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團今天召開記者會，反映災區悲慘現況，國民黨團批評說，災民跟賴清德總統求救，不敢爬屋頂蓋帆布，賴總統要災民自己爬，結果佳里區一名60歲的獨子為照顧99歲老母，自己爬屋頂摔死，另有兩名工人也摔破頭縫了10幾針。

    南市議會民進黨團總召周嘉韋表示，賴清德總統所說的，是國軍有更重要的「保家衛國」任務必須執行，尤其國防預算被藍白聯合刪減後，國軍的量能更是必須小心應用。因此內政部也因應對策，調派替代役、警專警大訓練生協助救災，並非國民黨惡意曲解的內容。

    國民黨團書記長林燕祝指出，這幾天台南又下大雨，屋頂被颱風吹毀的災民，日常生活不是一個苦字能形容，已經過了11天，台南還有400多戶還停電，市府應該緊急啟動安置，雖然中央提高災民屋頂受損補助，從5萬元到10萬元不等，市府對部分房損加碼1萬元，但很多遊子請假返家修復家園，賴政府應發給每位災民1萬元生活費，這些災民都用選票支持賴清德，請苦民所苦。

    周嘉韋表示，請國民黨不要拿著台南人的不幸事件炒作新聞，目前民進黨從立委到議員，許多人在災區協助救災。而國民黨的議員只會用記者會批評、「嘴炮救災」，國民黨立委又亂刪預算，台電電網佈置經費也被刪光。

    民進黨團呼籲，現在應該是台南不分政黨一同協助災民的時刻，所有的政治口水應立刻停止。請國民黨跟上民進黨的腳步，一起「有錢出錢、有力出力」協助救災。

    南市議會民進黨團總召周嘉韋批評國民黨惡意曲解，拿不幸事件炒作新聞。（記者蔡文居攝）

    南市議會民進黨團總召周嘉韋批評國民黨惡意曲解，拿不幸事件炒作新聞。（記者蔡文居攝）

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