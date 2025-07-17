罷免投票倒數 民進黨中市黨公職推出台派寶寶公車廣告

民進黨中市多位市議員推台派寶寶公車廣告，並且拍影音，眾人合推公車避免台灣倒退。（林祈烽提供）

2025/07/17 16:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕罷免投票進入倒數8天，民進黨的台中市第4選區與第6選區民進黨黨公職林祈烽、黃守達、鄭功進、張耀中及鄭紹頡，合體推出22輛行經中四、中五及中六選區的台派寶寶公車廣告，今天更與罷團志工共同拍攝短影音宣傳，最後還有眾人合力推台派寶寶公車向前行，希望能號召公民朋友7月26日出來投下「同意罷免」。

議員林祈烽說，這支短影音的劇情，描述公民朋友搭上這輛象徵台灣的公車，半路上遭遇紅、藍、白惡霸騷擾，甚至阻礙國家向前，使台灣持續倒退，所幸一群路人見義勇為挺身而出，才阻止悲劇發生，故事是台灣社會的現在進行式。

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議員黃守達表示，這群路人也代表勇敢站出來的公民及罷團志工，努力守護台灣的民主自由。而短影音的最後，民進黨黨公職與罷免團體協力推動台派寶寶公車向前進，象徵雖然個人勢單力薄，但只要團結起來，台灣民主終將勝利。

議員鄭功進指出，面對國民黨強大的廣告資源，許多鄉親及罷團志工對此十分憂心，這次公車廣告由5位民進黨黨公職共同推出，橫跨中四、中五、中六選區路線，借用溫暖可愛的台派寶寶意象，來表達同意罷免廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等不適任立委的訴求。

前議員張耀中強調，大罷免運動來到最後關頭，如何催出投票率是關鍵，期待台派寶寶公車能被更多人看見，7月26日出來投同意罷免，一起守護台灣。

鄭功進辦公室主任鄭紹頡說，不管是公車廣告還是拍攝短影音，都是希望讓更多人知道7月26日票投同意的訴求，也表達民進黨與公民同行的決心，呼籲民眾一起用同意罷免票，下架親中賣台的立委們。

民進黨中市多位市議員推出台派寶寶公車。（林祈烽提供）

民進黨中市多位市議員推出台派寶寶公車。（林祈烽提供）

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