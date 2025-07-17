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    首頁　>　政治

    掛「黨徽」宣傳車喊同意罷免 國民黨中市黨部提告

    針對有宣傳車掛類似國民黨徽宣揚「726投同意救回國民黨」，國民黨台中市黨部主委顏文正（右二）、副主委張書華（左二）到台中地檢署按鈴申告。（記者張瑞楨攝）

    針對有宣傳車掛類似國民黨徽宣揚「726投同意救回國民黨」，國民黨台中市黨部主委顏文正（右二）、副主委張書華（左二）到台中地檢署按鈴申告。（記者張瑞楨攝）

    2025/07/17 16:06

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市有宣揚同意罷免的宣傳車，掛出的同意罷免看板，有類似國民黨的黨徽，以及「救回國民黨」字樣的看板（「726投同意救回國民黨」），中國國民黨台中市黨部主委顏文正、副主委張書華等人，今天（17日）下午到台中地檢署按鈴申告，控告承租宣傳車的人與司機，罪名是刑法的偽造文書罪，以及公職人員選舉罷免法的意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫等散布謠言或傳播不實之事。

    至於具體控告對象，張書華表示，目前已知有兩輛車（宣傳車），證據交由檢方調查釐清，控告對象是承租人與司機。

    張書華表示，針對「救回國民黨」的文宣、布條與宣傳車，國民黨台中市黨部嚴正聲明及澄清，並沒有授權他人使用黨徽，也沒有參與任何「救回國民黨」為名的罷免宣傳活動，兩輛宣傳車使用的圖樣，「跟我們的黨徽極為相似」，造成社會的誤解與選民混淆，不僅傷害國民黨名譽且誤導選民，也違反刑法的偽造文書與選罷法，黨部正式提出訴訟，要求查明幕後推動者並依法究責。

    他強調，上述冒用行為，惡意誤導選民，是一種認知作戰、政治操作，不僅傷害民主制度，更破壞公平選舉的原則，呼籲所有團體及個人，尊重政黨智慧財產權與標誌權。

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