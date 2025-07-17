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    台中「旗魚人口」看板掛1週突遭拆除 罷團、反罷方都喊冤

    南屯區「旗魚人口」看板掛1週突遭拆除。（圖由台中市議會國民黨團提供）

    南屯區「旗魚人口」看板掛1週突遭拆除。（圖由台中市議會國民黨團提供）

    2025/07/17 16:17

    〔記者黃旭磊、蘇金鳳／台中報導〕台中南屯區文心路、南屯路口於上週9日掛起「旗魚人口」看板，內容署名國民黨文傳會，梗圖看板突遭拆除，由於轄區將在7月26日舉辦罷免藍委廖偉翔投票，拆除時機敏感，「中四廢翔」及廖偉翔團隊都說「不是我們拆的」，台中市警方表示，民眾釐清拆除過程後已自行撤案。

    知情人士表示，看板路口土地由某建設公司收購中，先前同意廖偉翔立委服務處團隊掛看板，後來地主得知後，因為土地產權還沒移轉完成，仍屬於原地主，地主不想土地被掛「旗魚人口」看板，這幾天僱工拆掉醒目看板。

    行政院官網於今年4月，將「國情介紹」記載台灣族群組成，其中「漢人」佔比96%改稱呼「96%的其餘人口」，之後，總統賴清德演講提及「雜質說」，吸引反綠網友自嘲是「旗魚雜質人」，再加上罷免投票在即讓「旗魚人口」看板引發關注。

    「中四廢翔」發言人高凡璽說，罷團沒有人力去拆看板，對方竟指稱自己的支持者是「旗魚人口」，實在很無聊，玩小手段浪費社會資源。

    罷團表示，看板拆除前收到線報稱地主找人拆了，因為市區很難找到路口掛「罷免投同意」看板，曾問地主能否出租，但後續沒有消息。

    立委廖偉翔辦公室指出，目前還要釐清拆除過程，因是以黨中央文傳會名義掛上，將持續與原同意懸掛方溝通了解為何拆掉看板。

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