瓜地馬拉力挺台灣加入國際組織 議長呈遞決議文給賴總統

瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（左）今率團會見賴清德總統，並呈遞瓜國國會向聯合國提出支持台灣參與國際組織的決議文。（總統府提供）

2025/07/17 15:15

〔記者陳昀／台北報導〕瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯（Nery Abilio Ramos y Ramos）今率團會見賴清德總統，並呈遞瓜國國會向聯合國提出支持台灣參與國際組織的決議文，展現兩國堅定情誼；賴感謝瓜國對台灣的支持，並表示，台瓜建交超過90年，做為全球民主陣營的重要夥伴，未來將繼續並肩同行，共同守護民主、自由價值，攜手推動區域與全球繁榮發展。

賴清德：台灣與瓜國將繼續並肩同行

羅慕斯一行上午在外交部長林佳龍及瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）陪同下，到總統府會見賴總統。賴清德表示，羅慕斯去年7月訪台，他們針對推動雙邊合作交換許多意見，時隔一年，羅慕斯再次率領瓜地馬拉國會跨黨派議員來訪，展現對台灣的支持，並持續深化兩國邦誼，他也對瓜國這個月發生的震災表達關切慰問。

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賴清德指出，台瓜邦誼已超過90年，上個月阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）總統伉儷率團來台進行國是訪問，雙方不但簽署「半導體合作意向書」，也見證雙邊簽署合作文件，持續建立政治諮商機制以及促進雙邊投資，為兩國交流合作奠定更穩固基礎，並提升彼此的國際競爭力。

賴清德提到，台灣透過「半導體技職專班」協助瓜地馬拉培育半導體人才、發展科技產業，展現與民主夥伴共享經驗的決心；同時也繼續協助台商將瓜地馬拉做為布局海外市場的重要據點，促進兩國產業發展，創造更多經貿交流成果。

賴清德表示，感謝羅慕斯與瓜地馬拉國會，持續支持台灣的國際參與，除代表國會簽署友台決議文，也針對中國錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議發表聲明，台灣和瓜地馬拉做為全球民主陣營的重要夥伴，未來將繼續並肩同行，共同守護民主、自由價值，並攜手推動區域與全球繁榮發展。

羅慕斯也代表瓜地馬拉共和國國會，將其向聯合國提出支持台灣參與國際組織的決議文親自遞交給總統，展現兩國之間的堅定友誼。羅慕斯表示，訪團成員不僅來自不同黨派，更代表瓜國不同階級、文化、職業與省分，展現瓜國與中華民國台灣之間的邦誼，是建立在每個層級、各個領域間的堅實友誼。

羅慕斯說，在日益複雜的國際情勢中，瓜國非常珍惜與台灣長久的友誼與合作關係，期盼雙方持續深化經濟、科技、教育、農業、文化等各領域合作，並攜手促進兩國的永續發展，台灣政府致力造福台灣人民，是各國國家發展及社會福利的絕佳典範，因此，瓜國國會秉持正義，二度以通過決議文的方式支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。

羅慕斯指出，阿雷瓦洛總統上月來台進行國是訪問，透過高層互動，無疑將強化台瓜的外交關係，並探索更多新的合作機會。他強調，民主自由及人權是將兩國緊密連結在一起的普世價值，相信兩國邦誼將持續深化。

瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯今率團會見賴清德總統，並呈遞瓜國國會向聯合國提出支持台灣參與國際組織的決議文。（總統府提供）

瓜地馬拉共和國國會議長羅慕斯今率團會見賴清德總統，並呈遞瓜國國會向聯合國提出支持台灣參與國際組織的決議文。（總統府提供）

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