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    立院刪台電撥補千億 卓揆：續助強化體質、提高安全標準

    行政院長卓榮泰。（記者謝君臨攝）

    行政院長卓榮泰。（記者謝君臨攝）

    2025/07/17 15:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院11日三讀通過國民黨團提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，刪除台電撥補1千億，並明定普發現金1萬元。對此，行政院長卓榮泰今表示，若國會執意這麼做，未來在預算上政院還是會嘗試透過各種方式，來強化包括台電在內所有國營事業在體質上的增強。

    卓榮泰表示，政院已多次為台電的財務結構做出種種努力，從前年度的追加預算案，到去年的預算案，以及這次的特別條例，一再受到在野黨用能源政策加以刪除掉，近日看到台電同仁在各地努力辛苦，若不能讓台電財政結構健全、強化內部財務管理、設施加強、甚至包括電網安全韌性，對台電同仁真的是不公平。

    卓榮泰指出，總統賴清德昨天特別到醫院關心整修電線不慎遭電擊的台電同仁，因狀況危急，行政院第一時間要求醫院全力照顧，並請台電加強所有安全裝備、設施和執行勤務須知，不要讓這樣的事情再度發生。

    卓榮泰說，行政院希望台電能有健全的財政，做合理規劃，內部健全對員工的照顧也會增加，但若這個（指特別條例）不行，國會還是執意這麼做，政院未來還是會嘗試用各種方式，來強化包括台電在內所有國營事業在體質上的增強。

    卓榮泰也重申，未來在預算上，政院會努力透過各種方式，但台電現在務必要馬上對安全裝備、設施提高警覺、要提高標準，呼籲國人共同支持。

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