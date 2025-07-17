李正皓踢爆違法公開特殊孩童照片 麥玉珍急道歉：深感自責懊悔

民眾黨立委麥玉珍。（資料照）

2025/07/17 14:35

〔記者林哲遠／台北報導〕媒體人李正皓今日踢爆，民眾檢舉民眾黨立委麥玉珍違反「兒少法」規定，將10幾張未去識別化小朋友的照片放上網路公開，怒轟麥玉珍不識字、不懂法沒資格當立法委員。麥玉珍今日發布道歉聲明強調，已在第一時間將相關貼文刪除，她深感自責與懊悔。

麥玉珍表示，今年1月23日，她用私人帳號在社群平台上分享了一則前往「關愛之家」關懷黑戶寶寶的貼文，初衷是希望讓更多人關心這群處境特殊的孩子，喚起社會大眾的關注與支持。然而，她在未經深思熟慮下，上傳了孩童面容的照片，這樣的行為已違反「兒童及少年福利與權益保障法」對孩子們的隱私權造成嚴重的傷害，她深感自責與懊悔。

請繼續往下閱讀...

麥玉珍說，身為一位立法委員，應該以身作則、保護孩童權益，更應有保護弱勢兒少的基本敏感度。此次因為她一時的疏忽與無知，反而讓原本出於關愛的心情，變成造成孩子長期傷害的行為，這樣的錯誤無可推諉，她必須鄭重向孩子們、關愛之家以及所有關心兒少權益的朋友們致上最深的歉意。

「我已在第一時間將相關貼文刪除，並全面檢視自身過去在兒少議題上的表現。」麥玉珍強調，這次的錯誤，也讓她更加明白：即使是出於善意，也不能成為傷害他人隱私的理由。在此，也想藉此機會再次提醒社會大眾，據「兒童及少年福利與權益保障法」規定，非經本人或法定代理人同意，不得以任何方式揭露兒童或少年的姓名、照片或足以辨識身分之其他資料。

麥玉珍強調，這不僅是一條法律，更是一道守護孩子尊嚴與安全的基本底線。未來，她會以更嚴謹的態度看待每一次與兒少相關的公共發言與行動，並承諾在推動兒少政策與修法過程中，納入更多實務與保護層面，確保每一個孩子都能在安全與尊重中成長，再次誠摯致歉，並感謝各界的包容與提醒。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

相關新聞:

批麥玉珍違反兒少法！ 李正皓：網路公開10多張無去識別兒童照

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法