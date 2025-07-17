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    反罷民眾嗆太閒去台南救災 「文山退葆」志工：我們在救災、救國

    反罷人士隔著路口隔空嗆聲「還敢拿國旗出來，王八蛋」，甚至手比倒讚。（圖取自文山退葆影片）

    反罷人士隔著路口隔空嗆聲「還敢拿國旗出來，王八蛋」，甚至手比倒讚。（圖取自文山退葆影片）

    2025/07/17 15:26

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市文山、南中正向來被視為「深藍選區」，藍委賴士葆已連任5屆，為了推倒這座高牆，罷免團體「文山退葆」不間斷地在街頭呼籲選民七二六投下「同意罷免」票，過程中面對民眾辱罵、比倒讚，近期還被嗆去「那麼閒，趕快去台南救災」，志工不卑不亢回應「我在救災啊、我在救國啊！」諸多鄉民見狀紛紛向「勇士們」致敬。

    「文山退葆」在社群平台分享一路走來的酸甜苦辣；最近有支影片顯示，反罷民眾隔著路口嗆聲「還敢拿國旗出來，王八蛋」，還手比倒讚、不看路況直接橫越馬路衝向罷團，被警方喝斥制止「這裡是馬路欸！」還有人酸言酸語，「你們那麼閒，趕快去台南救災啦！」

    「怎麼大家台詞都一樣，都叫我們去救災？」志工不解詢問並燦笑反擊說「我在救災啊、我在救國啊，你要去救災的話，阿伯靠你啦！」質疑國民黨是否又餵食來路不明的論述給自身支持者，這些人看到志工手持國旗就會暴走，彷彿國旗是他們的專屬，但在中共面前又會藏好藏滿，幸好仍有許多人看得清。

    支持罷免的民眾認為，中國是中國、台灣是台灣，台灣不顧要顧誰？顧中國嗎？這樣不行，台灣會被弄倒爛掉。「文山退葆」志工說，為了守護民主自由的台灣，堅持到現在，呼籲七二六為自己、家人和下一代，反共護台「同意罷免」。

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