花蓮議長張峻推出「傅崐萁催眠曲」 狂酸傅喊話喊得臉不紅氣不喘

議長張峻今天發表「傅崐萁催眠曲」影片，呼籲花蓮人不要又被騙。（取自議長張峻臉書）

2025/07/17 15:15

〔記者花孟璟／花蓮報導〕傅崐萁2019年出獄時搞「千人迎接」大場面，還狂吹「國道6號開國際標、2年通車打通東西部交通」！花蓮縣議會議長張峻在大罷免投票倒數9天，今推出「傅崐萁催眠曲」影片，狂酸傅崐萁喊話喊得臉不紅氣不喘，6年都過去了，張峻說，這證明傅崐萁就是在吹牛，讓花蓮人空歡喜，請大家7月26日記得投下罷免同意票。

傅崐萁違反證交法入獄，還自稱民進黨用「刑法一百條」關他，2019年出獄時，還動員超過千名地方支持者在監獄門口相迎！花蓮縣議會議長張峻最近公布「傅崐萁催眠曲」系列影片，今最新版本（https://www.facebook.com/zhang.jun.901578/videos/1511123639878267）講國道6號，把傅崐萁從2019年出獄、2020年立委選舉造勢晚會上，高呼「2年打通國道6號」的相關影片剪輯出來，張峻說，就是要讓傅崐萁「自己打臉自己」。

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影片中傅崐萁在監獄門口高呼：「崐萁一定追隨大家的腳步，我們不只要蘇花改二期（蘇花安）馬上動工，讓台北到花蓮有安全回家的路，更要同心協力打通國道6號，讓台中花蓮成為共同生活圈」、「翻轉東西部、打造亞洲觀光大城市」。

張峻說，傅崐萁夫妻在花蓮20幾年，一大堆空話喊得震天嘎響，包括他日前公布的傅崐萁催眠曲系列一（https://www.facebook.com/zhang.jun.901578/videos/24489639120648039）的「花蓮鯉魚潭高空纜車計畫」與「六十石山空中纜車計畫」，要「帶動南北纜車計畫、接下來就有六星級七星級飯店進來｣，及系列二（https://www.facebook.com/zhang.jun.901578/videos/24489639120648039）「斥資30億打造太魯閣國際觀光劇場」，乃至國際跑馬場、F1賽車場，講得天花亂墜，但沒一條實現！

張峻強調，這些「蕩氣迴腸，賺人熱淚」的演說喊得臉不紅氣不喘，還稱國6可以開國際標，兩年通車，結果根本是空歡喜一場！張峻說，花蓮人真的別再被騙，不要再傻傻的信了，7月26日呼籲民眾一起投同意罷免傅崑萁，以徹底改變花蓮。

傅崐萁2020年參選花蓮立委時，喊出國道六號兩年通車口號，還要開國際標，但如今五年過去早已跳票。（資料照，記者花孟璟攝）

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